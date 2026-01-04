Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού ψάχνει τρίγωνα Πανοράματος στην Αθήνα

Ο Φουρνιέ έκανε ανάρτηση στο X για να ρωτήσει τους θαυμαστές του μία διεύθυνση για καλά τρίγωνα Πανοράματος, όπως στη Θεσσαλονίκη.

04 Ιαν. 2026 23:02
Pelop News

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Αλεξάνδρειο επικρατώντας με 95-84 του Άρη Betsson και ο Εβάν Φουρνιέ που πέτυχε 14 πόντους φαίνεται πως δοκίμασε τρίγωνα Πανοράματος μετά τον αγώνα.

Ο Φουρνιέ έκανε ανάρτηση στο X για να ρωτήσει τους θαυμαστές του μία διεύθυνση για καλά τρίγωνα Πανοράματος, όπως στη Θεσσαλονίκη. Ο Γάλλος είναι λάτρης των ελληνικών εδεσμάτων, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν και όπως φαίνεται τα τρίγωνα είναι ακόμα ένα γλυκό που μπήκε στη λίστα με τα αγαπημένα του.

Στα σχόλια ο Γάλλος δέχτηκε πολλές προτάσεις από καταστήματα στην Αθήνα με καλά τρίγωνα Πανοράματος και μένει να φανεί αν θα ενημερώσει τους ακολούθους του, αν δοκίμασε κάποιο από τα μαγαζιά που του προτάθηκαν.

