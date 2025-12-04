Ο Φοής ανέλαβε τον Παναθηναϊκό Πατρών

Νέα εποχή στον Παναθηναϊκό Πατρών, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Φώτη Φοή στον πάγκο της ομάδας.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με τον Φώτη Φοή, έναν προπονητή με πολυετή εμπειρία και σημαντικές διακρίσεις στο πατραϊκό ποδόσφαιρο.

Με τίτλους στον Πανιώνιο/Αχιλλέα, παρουσία στις Μικτές Αχαΐας και πρόσφατη πετυχημένη δουλειά στον Ίκαρο Λακκοπετρας, ο Φώτης Φοής αποτελεί εγγύηση σοβαρότητας, γνώσης και αγωνιστικού πνεύματος. Στόχος μας για τη φετινή σεζόν:

Η δυναμική επανεκκίνηση και η σταθερή παραμονή στη Β’ κατηγορία, με πάθος, δουλειά και ενότητα.

Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή και συνεχίζουμε ΜΑΖΙ για ένα δυνατό αύριο.

Παναθηναϊκός Πατρών – Μπροστά με πίστη και αποφασιστικότητα!».

