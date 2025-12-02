Ο φοβερός και τρομερός Κένεθ Φαρίντ MVP του Νοεμβρίου!

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε στις 9 Νοεμβρίου και μπήκε αμέσως στη μάχη, επί ημερών του ο Παναθηναϊκός «τρέχει» σερί 4-0 στη Euroleague

02 Δεκ. 2025 22:45
Ο Κένεθ Φαρίντ κέρδισε τον τίτλο του MVP της Euroleague για τον μήνα Νοέμβριο. Ο Αμερικανός σέντερ ήρθε στον Παναθηναϊκό ως λύση ανάγκης και υπέγραψε στις 9 Νοεμβρίου για να βοηθήσει στη θέση 5 που οι πράσινοι είχαν ξεμείνει από παίκτες.

 

Αμέσως μπήκε στη μάχη και ήταν φοβερός. Με σπουδαία εμφάνισή του ο Παναθηναϊκός κέρδισε σε λίγες ημέρες σε Παρίσι (Παρί) και Μαδρίτη (Ρεάλ) ενώ το σερί νικών έφτασε στο 4-0!

Ο Φαρίντ είχε μέσο όρο 13,5 πόντους με 64,5% ευστοχία στα σουτ, 7,5 ριμπάουντ – συμπεριλαμβανομένων 4 επιθετικών ριμπάουντ – και 2 μπλοκ ανά αγώνα τον Νοέμβριο.

«Δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά το επόμενο πράγμα που συνειδητοποίησα ήταν ότι έπαιζα – δεν έπαιζα απλώς, ξεκινούσα – και συνεισφέρω σε μεγάλο βαθμό στην ομάδα», είπε ο 35χρονος που ήρθε από το πρωτάθλημα της Ταϊβάν.

«Εγώ και ο προπονητής Αταμάν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά στο γήπεδο» σημείωσε και συνέχισε: «Ήρθα στο γήπεδο για προπόνηση απλώς χαρούμενος, χαρούμενος και διασκεδάζοντας. Του είπα, “Γεια σου προπονητή, τι κάνεις; Χάρηκα που σε γνώρισα επιτέλους”. Και μου είπε, “Ουάου, νιώθω την ενέργειά σου αμέσως”. Δουλέψαμε αμέσως.»

Ο Φαρίντ γίνεται ο όγδοος παίκτης του Παναθηναϊκού που κερδίζει το βραβείο, εντάσσοντας μια ομάδα αστέρων που περιλαμβάνει τους Γιάκα Λάκοβιτς (Φεβρουάριος 2005), Μάικ Μπατίστ (Νοέμβριος 2006), Ραμούνας Σισκάουσκας (Απρίλιος 2007), Δημήτρη Διαμαντίδη (Δεκέμβριος 2010, Μάρτιος-Απρίλιος 2012, Απρίλιος 2013), Κρις Σίνγκλετον (Μάρτιος 2017), Νικ Καλάθη (Μάρτιος 2019) και Κέντρικ Ναν (Απρίλιος 2024, Φεβρουάριος 2025).

