Ο φόβος της Νορβηγίας για αντίποινα εάν δεν δώσει Νόμπελ στον Τραμπ

Στο Όσλο προετοιμάζονται για πιθανές εκδικητικές κινήσεις από το Οβάλ Γραφείο

09 Οκτ. 2025 21:56
Pelop News

Πλέον με λίγες ώρες να απομένουν πριν από την ανακοίνωση του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, οι Νορβηγοί πολιτικοί δηλώνουν, σύμφωνα με την Guardian, ότι προετοιμάζονται για πιθανές συνέπειες στις σχέσεις ΗΠΑ–Νορβηγίας, σε περίπτωση που το βραβείο δεν απονεμηθεί στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Επιτροπή των Νόμπελ έσπευσε να ξεκαθαρίσει την Πέμπτη με ανακοίνωση της ότι έχει ήδη λάβει την τελική της απόφαση σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα τη περασμένη Δευτέρα, ήτοι αρκετές ημέρες πριν από την εκεχειρία Ισραήλ–Χαμάς που επιτεύχθηκε βάσει του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ.

Η ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 έχει οριστεί για αύριο Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα και τη σύνθεση της ανεξάρτητης πενταμελούς επιτροπής, οι περισσότεροι παρατηρητές και ειδικοί του Νόμπελ θεωρούν λίαν απίθανο να είναι ο Τραμπ ο φετινός νικητής. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία στο Όσλο σχετικά με το πώς θα αντιδράσει ο Αμερικανός πρόεδρος αν αγνοηθεί δημοσίως.

Η Κίρστι Μπεργκστό, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Αριστερού Κόμματος και εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στο Guardian ότι η Νορβηγία πρέπει να είναι «έτοιμη για οτιδήποτε».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί τις ΗΠΑ σε μια ακραία κατεύθυνση, επιτίθεται στην ελευθερία του λόγου, έχει χρησιμοποιήσει μυστικές δυνάμεις ασφαλείας για να συλλαμβάνουν ανθρώπους μέρα μεσημέρι και καταπιέζει θεσμούς και δικαστήρια. Όταν ένας πρόεδρος είναι τόσο απρόβλεπτος και αυταρχικός, φυσικά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπενθύμισε ότι η Επιτροπή Νόμπελ είναι ανεξάρτητη και ότι η νορβηγική κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στις αποφάσεις της, ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν είμαι σίγουρη ότι ο Τραμπ το γνωρίζει αυτό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο από την πλευρά του».
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
