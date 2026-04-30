Ο ΙΟΠ καλεί εθελοντές για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα U13

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 500 αθλητές.

30 Απρ. 2026 10:43
Pelop News

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.) καλούν όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στη διοργάνωση του Open Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist U13 2026, που θα πραγματοποιηθεί στον Επιβατικό Σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» στην Πάτρα, από 5 έως 9 Ιουλίου 2026.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΙΟΠ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η διοργάνωση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα αξέχαστο γεγονός για την ιστιοπλοΐα και την πόλη της Πάτρας — και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια δυνατή ομάδα εθελοντών πίσω της. Αν αγαπάς τη θάλασσα, τον αθλητισμό και θέλεις να προσφέρεις, αυτή είναι η ευκαιρία σου!

Οι εθελοντές της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: υποδοχή και εξυπηρέτηση αθλητών και συνοδών, υποστήριξη στον αγωνιστικό χώρο, επικοινωνία και φωτογράφηση, καθώς και γενική οργανωτική υποστήριξη. Κάθε εθελοντής είναι ένας απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα αυτής της μεγάλης διοργάνωσης.

Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση, να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και να γνωρίσουν ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην επιτυχία της».

Τέλος, καλεί όσους επιθυμούν να γίνουν μέρος της εμπειρίες να δηλώσουν συμμετοχή τώρα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Η δήλωση εθελοντή, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που χρειάζεσαι, βρίσκονται στη διεύθυνση:

Δήλωση εθελοντή & όλες οι πληροφορίες:

www.patrasoptimistu13.gr

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ