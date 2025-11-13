Ο καιρός σήμερα 13/11: Ηλιοφάνεια και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, πότε χαλάει, η πρόγνωση για την Πάτρα

Ηλιοφάνεια και ήπιες καιρικές συνθήκες προβλέπονται για σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ιδιαίτερα στα δυτικά, φτάνοντας έως τους 22 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται έως και 23 βαθμοί.

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης: Αλλάζει (πάλι) ο καιρός και πλέον έρχεται για τα καλά ο χειμώνας!

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί. Βόρειοι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά έως 5. Θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Μεταβλητοί άνεμοι 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς.

Πάτρα: Αίθριος ο καιρός με παροδική συννεφιά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει έως τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, έως 3 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Καλός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με θερμοκρασίες από 12 έως 21 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Στις Κυκλάδες αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ στην Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών σε Κάσο και Κάρπαθο νωρίς το πρωί. Βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Αύριο Παρασκευή 14/11:

Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, όπου ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, έως 22 βαθμούς στα νότια.

Σάββατο 15/11:

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 6, ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία σταθερή, 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 16/11:

Σχεδόν αίθριος καιρός με κατά τόπους πυκνότερες νεφώσεις στα ανατολικά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 17/11:

Αραιές νεφώσεις σε όλη τη χώρα, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και βόρεια, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



