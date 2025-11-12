Αλλάζει (πάλι) ο καιρός και πλέον έρχεται για τα καλά ο χειμώνας!

Ο καιρός αλλάζει, αλλά ο χειμώνας έρχεται για να μείνει! Από το φθινόπωρο στην άνοιξη και από την άνοιξη στη βαρυχειμωνιά. Roller coaster θυμίζει για ακόμη μία φορά ο καιρός μετά τις 2 κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα με καταιγίδες και βροχές προκαλώντας και πλημμύρες στη Λέσβο.

Τα έντονα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει και τη θέση τους πήρε ο ήλιος και ο καθαρός -από σύννεφα- ουρανός.

Αυτή η καλοκαιρία ωστόσο θα διαρκέσει για λίγο καθώς την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε νέο βαρομετρικό προερχόμενο και πάλι από την Ιταλία που θα προκαλέσει νέες βροχές και καταιγίδες.

Σε ανάρτηση – πρόγνωση καιρού που έκανε σήμερα (12.11.2025) ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στα social media, αναφέρει πως μετά τις κακοκαιρίες και παρά ένα ήπιο διήμερο με λίγες βροχές που θα πέσουν σε περιοχές που «βλέπουν» Αιγαίο, έρχεται σχετική άνοιξη με ήλιο, ήπιους ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι που θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη (18.11.2025). Από εκείνη την ημέρα και μετά όμως, νέο ιταλικό βαρομετρικό θα προκαλέσει νέες καταιγίδες.

Το προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής» μάλιστα δείχνει πως στα μέσα της άλλης εβδομάδας η χώρα μας θα μπει στην κατάψυξη (όπως και άλλες περιοχές της Ευρώπης). Ο ίδιος αναφέρει πως νέες καταιγίδες και βροχές θα πλήξουν τη χώρα το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει καιρική ηρεμία στη χώρα μας. Μετά και τις διαδοχικές κακοκαιρίες που έδωσαν μεγάλο όγκο νερού σε αρκετές περιοχές και μάλιστα τοπικά με μεγάλη ένταση, οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν και βελτιώνονται κι έτσι τις επόμενες αρκετές ημέρες ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που σημειώνουμε στον πρώτο χάρτη μας με το γράμμα “Υ” και που σταδιακά αυτό θα εξαπλωθεί πάνω από τη χώρα μας.

Παρόλα αυτά σήμερα και αύριο θα δούμε λίγες βροχές για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Μετά και αυτό το διήμερο οι υπόλοιπες ημέρες μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι), αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας όπως σημειώνουμε και στον δεύτερο χάρτη μας βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα μας βάλει και πάλι σε φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο.

Το προγνωστικό μας σύστημα “Ηρακλής” φέρνει βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη.

Μέσα στην άλλη εβδομάδα το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “Ηρακλής” βάζει στην κατάψυξη μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη.

Οι ενδείξεις επιμένουν ότι μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα τμήμα αυτής της πολικής αέριας μάζας θα απασχολήσει και τη χώρα μας χωρίς όμως ακόμα να είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερα στοιχεία καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας είναι ακόμη ασταθής και αρκετά μεγάλος».

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και πιθανώς τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στα Δωδεκάνησα, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 13-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 13-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα και στα δυτικά αραιές νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 16-11-2025

Στα νότια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

