Ο καιρός σήμερα: Συνεφιά και άνοδος θερμοκρασίας, προειδοποίηση Αρναούτογλου για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα

Συνεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στην Πάτρα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4-5 μποφόρ.

Την ίδια ώρα ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου ενημερώνει μέσω των κοινωνικών δικτύων για επικείμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με επαναλαμβανόμενες βροχές να πλήττουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου. Τα φαινόμενα αυτά θα εμφανιστούν σε εδάφη που έχουν ήδη κορεστεί από προηγούμενες κακοκαιρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά περιστατικά. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την κατάσταση ως ιδιαίτερα επίμονη, πέρα από μια τυπική βροχερή εποχή, με τα φαινόμενα να διαρκούν αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι βροχές θα είναι πυκνές, με τοπικές εντάσεις, και ενδέχεται να παραταθούν με διαλείμματα έως τις 24-25 Νοεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στα προγνωστικά μοντέλα. Πρόκειται για μια αλληλουχία μετεωρολογικών κυμάτων που θα διατηρήσουν υψηλή πίεση στο σύστημα, ενώ η μειωμένη απορροφητικότητα του εδάφους λόγω προηγούμενων βροχοπτώσεων θα επιταχύνει τις αντιδράσεις σε ρέματα και ποταμούς.

Επιπλέον, ο κίνδυνος για κατολισθήσεις είναι υψηλός σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, όπου το χώμα έχει μαλακώσει από τις συνεχείς βροχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ήπειρο και το κεντροβόρειο Ιόνιο, όπου τα φαινόμενα προβλέπονται πιο ισχυρά και συχνά.

Ο μετεωρολόγος καλεί τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε καθαρισμούς ρεμάτων, φρεατίων και ευπαθών σημείων, ενώ συμβουλεύει τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών κατά τις ώρες έντονης βροχόπτωσης. Με κατάλληλη προφύλαξη, πολλά από τα πιθανά ζητήματα μπορούν να μετριαστούν.

Η πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα 17/11

Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η γενικότερη εικόνα για τη χώρα περιλαμβάνει ασθενείς βροχές από το μεσημέρι στη Θράκη, το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με μεμονωμένες καταιγίδες να εμφανίζονται από το απόγευμα στις ίδιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ελαφρά αύξηση στα νότια, φτάνοντας 18-20 βαθμούς στα βόρεια, 21-23 στα υπόλοιπα και τοπικά 24 στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, 4-6 μποφόρ, και τοπικά 7 στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα.

Παράλληλα, παρατηρείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά, με σχηματισμό ομίχλης σε ορισμένα σημεία.

Για την Αττική: Αραιά νέφη, κατά τόπους πυκνότερα. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-22 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Αραιά νέφη, κατά διαστήματα πυκνότερα. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-19 βαθμοί.

Μακεδονία-Θράκη: Αραιά νέφη, τοπικά πυκνότερα. Άνεμοι νότιοι 3-4, ανατολικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 4-20 βαθμοί, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αραιά νέφη, πυκνότερα κατά τόπους. Βροχές από μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, καταιγίδες από απόγευμα. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 4-5, Ιόνιο 6 και βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ από απόγευμα. Θερμοκρασία 11-23 βαθμοί, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος, αραιά νέφη στις Κυκλάδες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-5, ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-23 βαθμοί, χαμηλότερη στα βόρεια.

Κυκλάδες-Κρήτη: Αραιά νέφη, κατά περιόδους πυκνότερα. Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 18-24 βαθμοί.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου-Δωδεκάνησα: Αραιά νέφη. Άνεμοι νότιοι 4-6, ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ από απόγευμα. Θερμοκρασία 15-23 βαθμοί.