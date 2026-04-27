Ο καιρός την Πρωτομαγιά: Έρχεται «φθινοπωρινή παρένθεση»

Μια σύντομη αλλά αισθητή αλλαγή του καιρού αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αν και η άνοιξη δείχνει να σταθεροποιείται, ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει μια «φθινοπωρινή παρένθεση» λίγο πριν από την Πρωτομαγιά.

Έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τοπικά ακόμα και τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικές μπόρες θα εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας τις απογευματινές ώρες λόγω θερμικής αστάθειας.

Διαβάστε επίσης: Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες, πού θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες, η πρόγνωση για την Πάτρα

Η σημαντική μεταβολή ξεκινά το απόγευμα της Πέμπτης. Ένα ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει τη χώρα από βορρά προς νότο, φέρνοντας:

Έντονη αστάθεια: Μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στην κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Πτώση θερμοκρασίας: Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει, φτάνοντας την Παρασκευή και το Σάββατο κοντά στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πρωτομαγιά

Το μέτωπο της αστάθειας θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας αρκετές περιοχές, ωστόσο από το Σάββατο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά, με τους ανέμους να εξασθενούν και τη θερμοκρασία να παίρνει πάλι την ανηφόρα.

Δείτε ακόμα: Πρωτομαγιά 2026: Κοντινές αποδράσεις για ένα ανοιξιάτικο διάλειμμα εκτός πόλης

