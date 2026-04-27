Πρωτομαγιά 2026: Κοντινές αποδράσεις για ένα ανοιξιάτικο διάλειμμα εκτός πόλης

Η Πρωτομαγιά σηματοδοτεί παραδοσιακά την έναρξη της ανοιξιάτικης εξόδου και αποτελεί μια ευκαιρία για σύντομες αποδράσεις μακριά από την καθημερινότητα της πόλης.

Αν δεν έχετε προγραμματίσει πολυήμερες διακοπές, η λύση κρύβεται στις short-haul αποδράσεις: προορισμοί σε απόσταση αναπνοής που προσφέρουν το απαραίτητο refresh χωρίς την ταλαιπωρία των ατελείωτων χιλιομέτρων.

Από τις «σοφιστικέ» Σπέτσες μέχρι την αυθεντική ομορφιά της Ορεινής Κορινθίας, συγκεντρώσαμε τις καλύτερες προτάσεις για το φετινό blooming weekend.

Σπέτσες: Η Αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού

Αν ψάχνετε για κοσμοπολίτικο αέρα και απαγόρευση των αυτοκινήτων (ναι, το χρειαζόμαστε), οι Σπέτσες είναι ο μονόδρομος.

Οι Σπέτσες αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Αργοσαρωνικού. Το νησί ξεχωρίζει για την απουσία αυτοκινήτων, προσφέροντας πιο χαλαρούς ρυθμούς μετακίνησης.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν βόλτες στη Ντάπια και το Παλιό Λιμάνι, καθώς και να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις σε παραθαλάσσια καταστήματα. Οι παραλίες, όπως η Αγία Μαρίνα και η Ζωγεριά, αποτελούν επιλογές για τις πρώτες θαλάσσιες εξορμήσεις της χρονιάς, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Ναύπλιο: Η Κλασική Αξία

Το Ναύπλιο δεν είναι ποτέ «βαρετό». Είναι η πόλη που συνδυάζει την ιστορία με τα πιο cozy wine bars της Πελοποννήσου και σύγχρονες επιλογές διαμονής.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην Παλιά Πόλη, να περπατήσουν στην Αρβανιτιά και να επισκεφθούν το Παλαμήδι, απολαμβάνοντας τη θέα στην ευρύτερη περιοχή.

Ορεινή Κορινθία: Για τους Lovers του Greenery

Αν ο Μάης για εσάς σημαίνει δάσος, τότε τα Τρίκαλα Κορινθίας και η Λίμνη Δόξα είναι ο απόλυτος προορισμός.

Πικ-νικ στις όχθες της Λίμνης Δόξα (το “αλπικό” τοπίο της Ελλάδας) και brunch με τοπικά προϊόντα. Πεζοπορία στα μονοπάτια της Ζήρειας. Η φύση αυτή την εποχή είναι στα καλύτερά της, με τα αγριολούλουδα να σχηματίζουν φυσικά χαλιά.

Η περιοχή προσελκύει επισκέπτες που επιθυμούν ηρεμία και επαφή με το φυσικό περιβάλλον, μακριά από την κίνηση των παραθαλάσσιων προορισμών.

