Πρωτομαγιά στα Καλάβρυτα: 5 λόγοι που θα σε κάνουν να αφήσεις την πόλη χωρίς δεύτερη σκέψη

Καθώς η Πρωτομαγιά πλησιάζει, τα Καλάβρυτα αναδεικνύονται σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για ανοιξιάτικη απόδραση.

Ξεχάστε το χιονισμένο τοπίο του χειμώνα· τώρα η περιοχή «φοράει» τα πράσινα, οι μυρωδιές από το έλατο και τα αγριολούλουδα σε μεθούν και ο αέρας έχει εκείνη τη γλυκιά δροσιά που σε κάνει να θέλεις να μείνεις έξω μέχρι το ηλιοβασίλεμα.

Η ορεινή ζώνη του Χελμός προσφέρει ιδανικές συνθήκες για δραστηριότητες στη φύση, συνδυάζοντας καθαρό αέρα, πλούσια βλάστηση και ήπιες θερμοκρασίες. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν διαδρομές που καλύπτουν κάθε προτίμηση, από χαλαρές περιηγήσεις έως πιο απαιτητικές εξορμήσεις.

Αν σχεδιάζετε να πιάσετε τον Μάη στις πλαγιές του Χελμού, δείτε πώς θα το κάνετε με στυλ και ουσία.

Road Trip στο Σπήλαιο των Λιμνών

Το Σπήλαιο των Λιμνών στο Καστριά είναι το απόλυτο “natural wonder”.

The Experience: Οι 13 κλιμακωτές λίμνες σε τρία επίπεδα είναι ένα θέαμα που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού στην Ευρώπη.

Η σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπηλαίου το καθιστά κατάλληλο για επίσκεψη όλο τον χρόνο, ενώ η μορφολογία του προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

Πεζοπορία στους Καταρράκτες του Ταξιάρχη

Αντί για τη βόλτα στις γραμμές, επιλέγουμε το μονοπάτι για τους Καταρράκτες του Ταξιάρχη (κοντά στην Άνω Βλασία).

Είναι το απόλυτο spot για “forest bathing”. Η φύση την Πρωτομαγιά οργιάζει και το τρεχούμενο νερό προσφέρει το ιδανικό soundtrack για αποτοξίνωση από την πόλη. Η γέφυρα πάνω από τον καταρράκτη. Αν δεν ανέβει story από εδώ, πήγες όντως Πρωτομαγιά στο βουνό;

Brunch και Pick-nick στο Πλανητέρο

Μόλις 25 λεπτά από τα Καλάβρυτα, το Πλανητέρο είναι ένας επίγειος παράδεισος με υπεραιωνόβια πλατάνια και τα νερά του Αροάνιου ποταμού να αναβλύζουν παντού.

Δοκιμάστε φρέσκια πέστροφα στις τοπικές ταβέρνες, αλλά για ένα πιο lifestyle twist, οργανώστε ένα high-end πικνίκ στις όχθες του ποταμού.

Τοπικά τυριά (η φημισμένη βαρελίσια φέτα Καλαβρύτων), χωριάτικο ψωμί από τον ξυλόφουρνο και ένα μπουκάλι παγωμένο Μαύρο Καλαβρυτινό (τοπική ποικιλία κρασιού).

Safari στον Χελμό και τη Λίμνη Τσιβλού

Ποιος είπε ότι το βουνό είναι μόνο για περπάτημα;

Νοικιάστε ένα 4×4 ή δηλώστε συμμετοχή σε ένα οργανωμένο Safari που θα σας οδηγήσει στα ψηλά του Χελμού.

Η Λίμνη Τσιβλού, σε υψόμετρο 700 μέτρων, μοιάζει με ελβετικό τοπίο. Είναι το ιδανικό σημείο για να φτιάξετε το πρωτομαγιάτικο στεφάνι σας μακριά από την πολυκοσμία, περιτριγυρισμένοι από πεύκα και έλατα. Οι πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν και κωπηλασία στα ήρεμα νερά της.

Afternoon spritz στην Πλατεία

Επιστρέφοντας στην πόλη των Καλαβρύτων, η ζωή συγκεντρώνεται στον κεντρικό πεζόδρομο. Καθίστε σε ένα από τα καλόγουστα café για ένα απογευματινό cocktail ή έναν ελληνικό στη χόβολη.

Μην φύγετε χωρίς να επισκεφθείτε τα παραδοσιακά παντοπωλεία. Αναζητήστε χειροποίητα ζυμαρικά (χυλοπίτες), μέλι ελάτης και το περίφημο γλυκό του κουταλιού «ροδοζάχαρη».

