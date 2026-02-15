Ο καθηγητής, ο βαρκάρης και το Εθνικό Απολυτήριο

Πριν πιάσουμε γνωριμία με τον καθηγητή και τον βαρκάρη, ας σταθούμε λίγο στον ντόρο που έχει σηκωθεί με το θέμα των νέων Πανελλαδικών και των βαθμών του λυκείου που λέγεται ότι θα λαμβάνονται υπόψη για την πολυπόθητη είσοδο στα πανεπιστήμια. Να δούμε πώς η δημόσια διαβούλευση θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανάγκης κατάρτισης επιστημόνων με ειδίκευση, αλλά συγχρόνως και ανθρώπων με γενική παιδεία.

Το πράγμα δυσκολεύει με την προσπάθεια αναβάθμισης του λυκείου μέσω του υπολογισμού των βαθμών του στις νέες Πανελλαδικές. Ναι στη γενική παιδεία και την ειδίκευση, χωρίς όμως η γενική παιδεία που υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες να γίνεται πρόσθετο άγχος στις πανελλαδικές.

Ενας Αμερικανός, ο Τιμ Μπράουν, επικεφαλής μεγάλης εταιρίας συμβούλων, είχε για τη μόρφωση την ιδέα του «Τ», της «δοκού επί στύλου» δηλαδή, που είναι η ραχοκοκαλιά της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Ο Μπράουν θεώρησε ότι το σύνολο των δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπου πρέπει να έχει εύρος (η δοκός) αλλά και βάθος (ο στύλος). Και έτσι φθάνουμε στα πανεπιστήμια που πρέπει να παρέχουν μεν εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτερης παιδείας που ο φοιτητής υποτίθεται ότι το απέκτησε στο λύκειο, ώστε η ειδική γνώση να γίνεται αντιληπτή σαν μέρος ενός μεγάλου συνόλου («εν το παν» που έλεγε και ο Παρμενίδης).

Και τώρα ας γνωρίσουμε τον καθηγητή και τον βαρκάρη σε μια πολύ παλιά αλλά ωραία ιστορία. Κάποτε, λένε, ένας καθηγητής του πανεπιστημίου ναύλωσε μια βάρκα με πανί, την «Παναγία Τρυπητή», για να περάσει απ’ τον Ψαθόπυργο στη Ναύπακτο. Στη διαδρομή ο καθηγητής ρώτησε τον βαρκάρη αν γνώριζε τον Πλάτωνα. Ο βαρκάρης όμως γνώριζε μόνο τον Πλάτωνα που είχε ψαροταβέρνα στον Ψαθόπυργο. Ο καθηγητής γέλασε σαν σνομπ της γνώσης και είπε ότι άγνοια του Πλάτωνα σημαίνει απώλεια της μισής ζωής. Ο βαρκάρης δεν είπε τίποτα αλλά ντράπηκε που ήξερε έναν μόνο Πλάτωνα. Ενώ όμως κόντευαν να φθάσουν, μπατάρισε ο καιρός κι ένα μπουρίνι αναποδογύρισε τη βάρκα. Ο βαρκάρης με τον ενικό της κρισιμότητας ρώτησε τον καθηγητή:

-Κολύμπι ξέρεις;

-Οχι, απάντησε πνιχτά ο καθηγητής.

-Ε, τότενες πάει όλη σου η ζωή, είπε ο βαρκάρης, αλλά με μια απλωτή έπιασε τον καθηγητή, και τέλος πάντων σώθηκαν και οι δύο.

Κατά τον Πλάτωνα (αυτόν του σχολείου) και ο βαρκάρης και ο καθηγητής ήσαν αμαθείς (Νόμοι Γ’ 689d), γιατί ο βαρκάρης δεν ήξερε γράμματα και ο καθηγητής κολύμπι. Πολύ σωστά οι αρχαίοι δεν είχαν σε μεγάλη υπόληψη όσους «μήτε γράμματα μήτε νειν [κολύμπι] επίστωνται». Ομως πείτε μου τι θα γίνει με το παιδί που έχει πρόβλημα π.χ. με τα μαθηματικά, αλλά είναι πολύ καλό στα άλλα; Δεν θα μπορέσει να σπουδάσει αυτό που αγαπάει λόγω «Εθνικού Απολυτηρίου»; Αμάν πια αυτή η τριγωνομετρία! Θυμάμαι το γιο μου την εποχή που πήγαινε σχολείο να μουρμουρίζει: «μεθυσμένος Αιθίοπας προπονείται στις βουτιές». Τι είναι αυτό; του λέω. Μνημοτεχνικός κανόνας, μου απαντάει, για να θυμάμαι τα αέρια μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο! Μα αυτό είναι μηχανιστική γνώση, απόρησα. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Να περάσω θέλω, ήρθε η απάντηση.

