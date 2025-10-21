«Ο Κεραυνός είναι ιδέα, οικογένεια, Αίγιο», η αφιέρωση της νίκης στον Δημήτρη Σιαβελή

Το δικό της δυνατό μήνυμα έστειλε η διοίκηση του Κεραυνού Αιγίου μετά τη νίκη-θρίαμβο στο ντέρμπι επί του Αστέρια Τέμενης με 81-55 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.

Πολυθρόνα για τέσσερις στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η ομάδα μας πέτυχε χθες μια μεγάλη , ψυχωμένη νίκη σε ένα απαιτητικό ντέρμπι, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως όταν υπάρχει πίστη ενότητα και καρδιά , τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο .

Η χθεσινή επιτυχία είναι αφιερωμένη στον προπονητή μας ΣΙΑΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ που αυτές τις μέρες βιώνει μια δύσκολη προσωπική απώλεια .Όλη η οικογένεια του ΚΕΡΑΥΝΟΥ στέκεται δίπλα του , και του εκφράζει τα πιο θερμά της συλλυπητήρια .

Παράλληλα η ομάδα μας συνεχίζει να πορεύεται με σταθερά βήματα προς το μέλλον , έχοντας στο τιμόνι της τον πρόεδρο ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΕΡΗ ο οποιος με όραμα και συνέπεια τιμά την κληρονομιά του εμβληματικού ΧΑΡΗ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ .

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως οι αξίες και οι αρχές του ΧΑΡΗ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ θα αποτελούν πάντα οδηγό για την διοίκηση και την πορεία της ομάδας .

Με αυτό το πνεύμα ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ συνεχίζει να αγωνίζεται για να εκπροσωπεί επάξια ξανά την μικρή αλλά ΠΕΡΉΦΑΝΗ πόλη του ΑΙΓΙΟΥ σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ .

Γιατί ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ δεν είναι απλώς μια ομάδα -είναι ιδέα , είναι οικογένεια , είναι ΑΙΓΙΟ».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



