Ο κορονοϊός αλλάζει πρόσωπο: Το στέλεχος Stratus φέρνει νέα συμπτώματα

Το στέλεχος XFG ή Stratus του κορονοϊού επικρατεί πλέον στη χώρα μας, προκαλώντας πάνω από το 80% των νέων κρουσμάτων. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι, παρότι δεν είναι πιο επικίνδυνο, εμφανίζει διαφορετικά συμπτώματα σε σχέση με τα προηγούμενα στελέχη.

27 Οκτ. 2025 13:28
Pelop News

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, το στέλεχος Stratus ανιχνεύεται στο 83% των περιστατικών COVID-19 στην Ελλάδα, αποτελώντας την κυρίαρχη παραλλαγή. Παρότι δεν αυξάνει τη σοβαρότητα της νόσου, οι ειδικοί τονίζουν πως η μεταδοτικότητά του είναι μεγαλύτερη, ενώ τα συμπτώματα που προκαλεί θυμίζουν περισσότερο κοινό κρυολόγημα με έντονη βραχνάδα.

Ο Dr. Kaywaan Khan, γενικός ιατρός στο Λονδίνο, εξηγεί ότι οι γενετικές μεταβολές του στελέχους Stratus προκαλούν βραχνάδα της φωνής και λαρυγγίτιδα, ένα σύμπτωμα που δεν ήταν τόσο συχνό στις προηγούμενες παραλλαγές. «Οι ασθενείς εξακολουθούν να έχουν βήχα, καταρροή και πονοκέφαλο, αλλά πλέον βλέπουμε πολύ περισσότερα περιστατικά με βραχνάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η βραχνάδα σχετίζεται με τη φλεγμονή των φωνητικών χορδών, ενώ αρκετοί ασθενείς αναφέρουν επίσης πόνο στον λαιμό και απώλεια γεύσης. Τα συμπτώματα αυτά, που είχαν σχεδόν εξαφανιστεί μετά τα πρώτα κύματα της πανδημίας, επανεμφανίζονται με το Stratus.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα περισσότερα περιστατικά μοιάζουν με ήπιες ιώσεις, ωστόσο ο ιός παραμένει επικίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες, ειδικά για ανεμβολίαστους ή άτομα με χρόνια νοσήματα.

Τα πιο συχνά συμπτώματα της παραλλαγής Stratus:

Βραχνάδα / λαρυγγίτιδα

Πονόλαιμος

Βήχας

Συνάχι ή μπούκωμα

Πονοκέφαλος

Κόπωση

Οι ειδικοί συνιστούν σε όσους εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα να πραγματοποιούν rapid test, να αποφεύγουν επαφές με ευπαθείς και να παραμένουν στο σπίτι όσο είναι εφικτό. Σε περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων ή εξασθενημένου ανοσοποιητικού, η άμεση επικοινωνία με γιατρό είναι απαραίτητη για την πιθανή έναρξη αντιϊκής αγωγής.

Τέλος, οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού ενόψει του χειμώνα, καθώς οι αναπνευστικές λοιμώξεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: iatropedia.gr
