Ο «Κος Αμιλκάρ» του Ρεφενέ: Μια ιστορία για τη μοναξιά, τους ρόλους και την ανάγκη για αγάπη

Το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας «Ρεφενέ» επιστρέφει με τον «Κο Αμιλκάρ» του Υβ Ζαμιάκ, ένα έργο βαθιά ανθρώπινο και αιχμηρά επίκαιρο, που μιλά για την απώλεια της εμπιστοσύνης, την ανάγκη για αγάπη και την ψευδαίσθηση των ρόλων που υιοθετούμε για να επιβιώσουμε.

Από τις 13 έως τις 29 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αγορά, μια ανανεωμένη ομάδα ερασιτεχνών δίνει ψυχή σε μια ιστορία όπου το θέατρο γίνεται ο μόνος τρόπος να ξαναζήσεις.

Χάρης Αναγνωστόπουλος: «Ένα έργο διαχρονικό»

Ο Χάρης Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος του Ρεφενέ με μια μακρά πορεία στα καλλιτεχνικά πράγματα της πόλης σημειώνει πως ο «Κος Αμιλκάρ» δεν είναι απλώς ένα θεατρικό έργο, αλλά μια διαδρομή αυτογνωσίας. Για τον ίδιο οι τίτλοι δεν έχουν σημασία, απλά θέλει να προσφέρει και αυτό κάνει και στην συγκεκριμένη παράσταση.

Αναφερόμενος στο έργο, ο Χάρης Αναγνωστόπουλος σημειώνει πως πρόκειται για ένα διαχρονικό κείμενο, παρ’ όλο που πρόκειται για «έργο εποχής». «Μπορεί κανείς να πει πως είναι ένα έργο κοινωνικό, ερωτικό. Εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα, αρκεί κάποιος να το παρακολουθήσει και να το προσέξει» λέει χαρακτηριστικά και συνεχίζει: «Είχαμε αρκετά έργα τα οποία διαβάζαμε, όμως το συγκεκριμένο μας ενθουσίασε όλους. Είναι ένα μεγάλο έργο και ελπίζω να το απολαύσει και ο κόσμος επί σκηνής».

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Μώμο, το καρναβαλικό ραντεβού μας με τον «Ρεφενέ». Φέτος, τα μέλη του «Ρεφενέ» στις γέφυρες μεταξύ των δεκαλέπτων θα μας παρουσιάσει το δικό του «χαλί» που θα έχει ως θέμα το τσίρκο.

Γιάννης Γεωργακάκης: «Ένας άνθρωπος πληγωμένος και προδομένος »

Ο Γιάννης Γεωργακάκης, σκηνοθέτης της παράστασης, χαρακτηρίζει τον «Κο Αμιλκάρ» ως ένα έργο εντελώς σημερινό καθώς όπως λέει «Στις κοινωνικές μας σχέσεις χρησιμοποιούμε τα προσωπία τόσο πολύ συχνά με στόχο πάντα να γίνουμε αρεστοί που στο τέλος γίνονται πρόσωπα».

Ο Αμιλκάρ είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος «προδομένος από την αγάπη, προδομένος από τη φιλία, προδομένος από όλα εκείνα τα αισθήματα τα οποία κτίζουν τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου» όπως επισημαίνει ο Γιάννης Γεωργακάκης και συνεχίζει: «Ο Αμιλκάρ περπατάει πέρα από την μοναξιά και λέει ΄θα χτίσω τον δικό μου κόσμο όπως τον θέλω εγώ, πληρώνω για να χτίσω αυτόν τον κόσμο’. Και πιστεύει πως πληρώνοντας καλά, ό,τι του στέρησε η ζωή τόσο σε επίπεδο φιλίας και σε επίπεδο σχέσεις, θα μπορέσει να πετύχει… Όμως η πραγματικότητα έχει άλλα σχέδια».

Σημειώνεται πως τρεις ρόλοι στην παράσταση έχουν διπλή διανομή, «δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερα έργα να συμμετάσχουν στην παράσταση» όπως επισημαίνει ο Γιάννης Γεωργακάκης.

Οι φωνές των συντελεστών – ένα σύνολο που ανασαίνει μαζί

Εβελίνα Τσακνάκη: «Στην παράσταση είμαι η Βιργινία, μία εκδιδόμενη γυναίκα και η πληρωμένη κόρη του κ. Αμιλκάρ. Το πρώτο ένστικτο της Βιργινίας είναι η επιβίωση και ξέρει πώς να ζει μέρα με τη μέρα. Ως πληρωμένη κόρη του κ. Αμιλκάρ της δίνεται η ευκαιρία να βιώσει αυτό που πραγματικά λείπει από τη ζωή της, να είναι το καλό κορίτσι και για πρώτη φορά να βιώσει την αγάπη τόσο από την πατρική όσο και από την μητρική φιγούρα που στην ζωή της δεν είχε γνωρίσει. Βέβαια, αρχικά ήταν λίγο δύσπιστη, λόγω του πώς έχει μεγαλώσει, όμως σιγά-σιγά μαλακώνει».

Ρούλα Θεοδώρου: «Ο ρόλος μου είναι αυτός της Μελί, μίας πρώην αριστοκράτισσας. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση γιατί πρόκειται για ένα πολύ ωραία έργο. Προσπαθώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Μπορεί οι πρόβες να είναι εντατικές και κοπιαστικές όμως το διασκεδάζουμε όλοι μας».

Ελένη Τασσοπούλου: «Εγώ έρχομαι από άλλη θεατρική ομάδα όμως είναι η πρώτη φορά που παίζω σε παράσταση στον ‘Ρεφενέ’. Στην παράσταση ερμηνεύω και εγώ την Μελί. Πρόκειται για μία γυναίκα, η οποία ήρθε -μπορούμε να πούμε- από το πουθενά και φέρνει τα πάνω κάτω… Όσον αφορά την εμπειρία στον ‘Ρεφενέ’ οι πρόβες μπορεί να είναι εντατικές όμως παράλληλα είναι και ωραίες. Ο Γιάννης Γεωργακάκης προσπαθεί να μας μπάσει στους ρόλους μας και δίνει μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες».

Ανδρέας Καραπατάκης: «Είμαι νέο μέλος στον ΄Ρεφενέ’ και ουσιαστικά είναι η πρώτη παράσταης στην οποία συμμετέχω, καθώς είχα και έναν πολύ μικρό ρόλο στον προηγούμενο Μώμο. Στην παράσταση είμαι ο Πάολο, ο οποίος ουσιαστικά χαλάει τα σχέδια του κ. Αμιλκάρ».

Ελένη Φελούρη: «Στην παράσταση είμαι μία εκ των δύο μουσικών. Παράλληλα, βοηθάω τους ηθοποιούς σε περίπτωση που ξεχάσουν τα λόγια τους. Το να παίξω σε μία παράσταση ήταν κάτι που πάντα ήθελα, όμως υπήρχαν διάφορες υποχρεώσεις, δουλειά, παιδιά… Τώρα με την σύνταξη, μπόρεσα να το κάνω. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο».

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος: «Είμαι το τελευταίο μέλος που μπήκε στην ομάδα, μόλις τον περασμένο Αύγουστο. Είμαι και εγώ ένας εκ των δύο μουσικών που βρισκόμαστε στην σκηνή συνέχεια Το να μπω σε μια ομάδα ήταν κάτι που πάντα ήθελα και γενικά ο κινηματογράφος και το θέατρο μου αρέσουν πολύ. Ήθελα εδώ και καιρό να κάνω κάτι ανάλογο όμως ήταν στη μέση το Πανεπιστήμιο, ο στρατός… Τώρα που ξεπεράστηκαν αυτά μπόρεσα να το κάνω».

Αντώνης Παπαγεωργίου: «Παίζω τον ρόλο του Μασού, ενός καλλιτέχνη άνεργου, του οποίου, του δίνεται η ευκαιρία να εργαστεί και να καλύψει τα προς το ζειν και παραπάνω απ’ αυτά που ονειρευόταν. Αυτό γίνεται μέσα από μία δουλειά ας πούμε λίγο περίεργη. Το έργο διαπραγματεύεται θέματα γύρω από τα συναισθήματα του πρωταγωνιστή και το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τη ζωή. Όμως, είναι γεμάτο ανατροπές, διότι οι άνθρωποι που προσλαμβάνει, του ανατρέπουν όλη του την αντίληψη, τον τρόπο σκέψης του και τον κάνουν να δει λίγο πιο καθαρά».

Ρένα Αγγελακοπούλου: «Το έργο είναι θραύσματα από μια ιστορία ζωής ενός περίεργου τύπου ο οποίος αποφασίζει να εγκαταλείψει την προσπάθεια να ζήσει πραγματικά και να αντικαταστήσει αυτό με μια πρόσληψη προσωπικού που θα την προσφέρει την οικογενειακή ατμόσφαιρα χωρίς συναισθηματικές εμπλοκές. Η υπόθεση έχει ανατροπές, όπως είναι φυσικό, καθώς τα αισθήματα, όπως όλοι ξέρουμε, δεν εξαρτώνται από τη βούλησή μας. Παίζω έναν ρόλο κάπως περίεργο και αυτό μου τράβηξε το ενδιαφέρον».

Παναγιώτης Βλάχος: «Ερμηνεύω τον Πάουλο, έναν νεαρό επαναστάτη ο οποίος θέλει να αλλάξει το κοινωνικό γίγνεσθαι. Προσπαθεί και αγωνίζεται για μία κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη χωρίς μάσκες. Αυτός είναι ο στόχος του. Βέβαια, μέσα σε αυτή την οικογένεια που μπαίνει, βρίσκει και κάποια καινούργια στοιχεία που του αρέσουν. Και βλέπουμε ότι μπορεί να ενσωματωθεί στην οικογένεια, όμως βαθιά μέσα του ήταν και θα παραμείνει ένας επαναστάτης που προσπαθεί να φτιάξει έναν πιο όμορφο κόσμο».

Ανδρέας Παναγόπουλος: «Ερμηνεύω το ρόλο του Αμιλκάρ. Είναι ένας κύριος ο οποίος έχει απογοητευτεί από τη ζωή του, έχει χάσει τον έρωτα, έχει χάσει τη φιλία, τον έχει απατήσει η γυναίκα του και αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή του και να προσλάβει τρεις ανθρώπους για να του παίξουν την οικογένεια. Τους δύο τους βρίσκει στο δρόμο, ένας άνεργος και μία κυρία περιέργων ηθών, την οποία την κάνει κόρη του τον άλλο τον κάνει φίλο του. Αλλά έχει στοχεύσει και μία ηθοποιό που την ξέρει, η οποία την θέλει για να παίξει το ρόλο της γυναίκα του. Απαράβατος όρος είναι να μην υπάρχει καμιά συναισθηματική δέσμευση στο τέλος όμως αυτό αλλάζει και υπάρχουν πάρα πολλές ανατροπές και μία περίεργη κατάληξη. Ο Αμιλκάρ τους πληρώνει για να ικανοποιήσει το εγώ του. Τους πληρώνει για την αλαζονεία του».

Χριστίνα Καλυβιώτη: «Ερμηνεύω την Βιργινία και στην ουσία είμαι μία πόρνη την οποία πληρώνει για να γίνει η κόρη του, το αγαπημένο του παιδί. Είμαι ερωτευμένη με τον Πάολο, όμως παρόλο νιώθουμε έντονο έρωτα ο ένας για τον άλλο, υπάρχει η πιθανότητα να τον χάσω. Γίνονται διάφορες μετακινήσεις για να έρθουμε λίγο πιο κοντά όλοι μας… Η Βιργινία είναι ένα πονεμένο παιδί όμως στο τέλος βρίσκει την αγάπη και τη θέση της σε αυτή την οικογένεια. Μιλάμε για έναν ρόλο μέσα σε έναν ρόλο, ένα κοριτσάκι το οποίο δεν γνώρισε ποτέ τη μητέρα του και την οικογενειακή ατμόσφαιρο και αυτό που της έλειπε το βρίσκει με τον συγκεκριμένο τρόπο».

Διανομή (σε κάποιους ρόλους, διπλή)Q Αγγελακοπούλου Ρένα (ΕΛΕΟΝOΡΑ) Βλάχος Παναγιώτης (ΠΑΟΛΟ) Θεοδώρου Ρούλα (ΜΕΛΙ) Καλυβιώτη Χριστίνα (ΒΙΡΓΙΝΙΑ) Καραπατάκης Ανδρέας (ΠΑΟΛΟ) Κωσταντακόπουλος Γιώργος («ΜΟΥΣΙΚΟΣ» ΣΚΗΝΗΣ) Παναγόπουλος Ανδρέας (Α. ΑΜΙΛΚΑΡ) Παπαγεωργίου Αντώνης (ΜΑΣΟΥ) Στεφανίδης Θεόδωρος (ΜΑΣΟΥ) Τασσοπούλου Ελένη (ΜΕΛΙ) Τσακνάκη Εβελίνα (ΒΙΡΓΙΝΙΑ) Φελούρη Ελένη («ΜΟΥΣΙΚΟΣ» ΣΚΗΝΗΣ) Συντελεστές ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Γεωργακάκης Γιάννης ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Γαλανοπούλου Πέπη ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ TANGO Bill Compadrito ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Η ομάδα ΟΜΑΔΑ ΣΚΗΝΙΚΟΥ Στεφανίδης Θ., (συντονιστής) Καλυβιώτη Χ., Φελούρη Ε. ΣΚΗΝΙΚΑ ΣΚΕΥΗ Στεφανίδης Θ., Αναγνωστόπουλος Χ. Γαλανοπούλου Π., Θεοδώρου Ρ., Παναγόπουλος Α. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΦΙΣΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Αναγνωστόπουλος Χάρης ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ Γιανούτσος Γιάννης, Μουρτάς Κώστας ΥΠΟΒΟΛΕΙΟ Κωσταντακόπουλος Γ., Φελούρη Ε.

Ευχαριστούμε την SPORTS ORTHO MED για την στήριξη. Το φωτογραφικό υλικό είναι της Εβελίνας Τσακνάκη

INFO:

Μόνο για 11 Παραστάσεις

ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΟΡΑ/Καραϊσκάκη 149

13,14,15,16, 20,21,22,23,27,28,29 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00 (Σαβ-Κυρ/ Ώρα 20:00)

Κρατήσεις θέσεων/Πληροφορίες/Προπώληση στα τηλέφωνα:

2610-221429 (πρωινά) & 6980-897785

Και στο ταμείο του θεάτρου

2 ώρες πριν τη παράσταση

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



