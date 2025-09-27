Ο κόσμος έχει τρελαθεί: Ομολόγησε τηλεοπτικά ότι σκότωσε τους γονείς του και τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους !

Στις ΗΠΑ η αστυνομία συνέλαβε τον Κράους έξω από τα στούντιο του WRGB

27 Σεπ. 2025 17:11
Pelop News

Ένας Αμερικανός ομολόγησε ότι σκότωσε τους γονείς του και κατόπιν τους έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης που παραχώρησε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό στη Νέα Υόρκη. Μετά το πέρας της συνέντευξης, οι Αρχές τον συνέλαβαν και άσκησαν δίωξη εις βάρος του για τον φόνο του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Σύμφωνα με τον Guardian, η συνέντευξη του 53χρονου Λόρενς Κράους στο κανάλι WRGB μεταδόθηκε την Πέμπτη, λίγο μετά τον εντοπισμό δύο σορών στο πατρικό του σπίτι στο Όλμπανι – και περίπου οκτώ χρόνια αφότου εθεάθησαν για τελευταία φορά ζωντανοί οι γονείς του.

«Τους έθαψα στο οικόπεδο του σπιτιού τους», είπε ο Κράους στον παρουσιαστή του WRGB, Γκρεγκ Φλόιντ. «Τους έθαψες πίσω από το σπίτι σου στο Όλμπανι;» ζήτησε να μάθει ο παρουσιαστής, για να λάβει καταφατική απάντηση.

Παρότι προσπάθησε να επικαλεστεί το συνταγματικό δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης, όταν ρωτήθηκε αν έπνιξε τους γονείς του, ο Κράους απάντησε «ναι». Στη συνέχεια εξήγησε ότι στραγγάλισε τον πατέρα του με τα χέρια του και τη μητέρα του με ένα σκοινί. «Αφού πέθανε ο πατέρας μου… η μητέρα μου ακούμπησε το κεφάλι του στο στήθος του και μερικές ώρες αργότερα, αποτελείωσα κι εκείνη», είπε, προσθέτοντας ότι έθαψε τα πτώματα έπειτα από μερικές ημέρες.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Κράους έξω από τα στούντιο του WRGB αμέσως μετά τη συνέντευξη.

Ο άνδρας είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών για την πιθανή εμπλοκή του σε οικονομικά εγκλήματα, όπως αναφέρει η εφημερίδα Times Union. Έπειτα από καταγγελία τον Μάιο, η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης ζήτησε από την αστυνομία να ελέγξει την κατάσταση των γονιών του Κράους – του Φρανς και της Θηρεσίας, ηλικίας 92 και 83 ετών αντίστοιχα. Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανένα ίχνος τους, παρότι στο σύστημα εμφανίζονταν να συνεχίζουν ακόμη να λαμβάνουν επιδόματα.

Την Τετάρτη οι ερευνητές ξεκίνησαν να σκάβουν στην αυλή του οικογενειακού σπιτιού και βρήκαν μία σορό, ενώ την Πέμπτη εντόπισαν και δεύτερη. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μπρένταν Κοξ, δήλωσε βέβαιος ότι πρόκειται για τις σορούς του Φρανς και της Θηρεσίας Κράους.

Ο Λόρενς Κράους επικοινώνησε με διάφορα ΜΜΕ πριν κανονίσει τη συνέντευξη με τον Φλόιντ, υποστηρίζοντας ότι σκότωσε τους γονείς του από «οίκτο». «Ήξεραν ότι όδευαν προς το τέλος», είπε, αναφερόμενος σε τραυματισμό της μητέρας του σε διάβαση και στην αδυναμία του πατέρα του να οδηγήσει μετά από επέμβαση καταρράκτη.

«Έκανα το καθήκον μου απέναντι στους γονείς μου», πρόσθεσε. «Ανησυχούσα τρομερά να μη γίνουν δυστυχισμένοι». Υποστήριξε ακόμη ότι οι κοινωνίες πρέπει να «διευρύνουν τον νόμο ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται τέτοια προβλήματα».

Ο Κράους οδηγήθηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο, δήλωσε αθώος για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας και απόκρυψης σορών και διατάχθηκε η κράτησή του χωρίς εγγύηση.

Ο εισαγγελέας Λι Κίντλον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η τηλεοπτική ομολογία του Κράους αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για την κατηγορούσα αρχή, ωστόσο τόνισε ότι είναι κρίσιμη και η ύπαρξη φυσικών αποδεικτικών στοιχείων καθώς και των καταθέσεων άλλων μαρτύρων.
