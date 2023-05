Ο κυκλώνας Μόκα σαρώνει Μιανμάρ και Μπανγκλαντές – Άνεμοι με ταχύτητα 259 χλμ την ώρα ΒΙΝΤΕΟ

Ο κυκλώνας Μόκα χτυπά σήμερα τη Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν ήδη φύγει απ’ τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τυφώνων, το οποίο ανανέωσε σήμερα τις προβλέψεις του, ο τυφώνας Μόκα αναβαθμίστηκε σε κυκλώνα κατηγορίας 5 -η υψηλότερη- βάσει της κλίμακας Σάφιρ- Σίμσον, συνοδευόμενος από ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 259 χιλιόμετρα την ώρα, προτού χτυπήσει τη Μιανμάρ και το Μπανγκλαντές.

Απειλεί τους αυτοσχέδιους καταυλισμούς όπου στοιβάζονται εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές.

Από την πλευρά της η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία εκτιμά ότι ο κυκλώνας θα εξασθενίσει λίγο προτού φτάσει σήμερα το πρωί στην περιοχή μεταξύ του Κοξ Μπαζάρ στο Μπανγκλαντές, όπου βρίσκονται οι καταυλισμοί προσφύγων, και της Σίτουε, μιας πόλης 150.000 κατοίκων στη Μιανμάρ.

«Ο άνεμος ενισχύεται αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κιάου Κιάου Χάινγκ, ένας διασώστης από το Παουκτάου, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε περιοχές μακριά από τις ακτές, αφού εγκατέλειψαν τις εστίες τους στη Σίτουε, η οποία βρίσκεται στις δυτικές ακτές του κρατιδίου Ραχίν της Μιανμάρ.

#CycloneMocha with one of the more impressive microwave satellite presentations that you’ll ever see. We’ll see if those spiral bands try to form a secondary eyewall, but for now the core looks ferocious. pic.twitter.com/jyFtYSyJEt

— Andy Hazelton (@AndyHazelton) May 13, 2023