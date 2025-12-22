Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπέντζαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν να ενισχύσουν τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα (22/1/2/2025) στην Ιερουσαλήμ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επαναβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες τους, την Ελλάδα και το Ισραήλ.

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ παραχώρησαν κοινές δηλώσεις.

«Οι χώρες συνεργάζονται και στον τομέα της άμυνας καθώς ο εχθρός είναι υπαρκτός», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Η σύνοδος υπογραμμίζει το βάθος της συνεργασίας μας και συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, που εξέφρασε την αλληλεγγύη του τόσο στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, όσο και σε όσους πέφτουν θύματα αντισημιτισμού. «Η περιοχή μας αλλάζει συνεχώς. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, το 2023, το γεωπολιτικό πεδίο ήταν διαφορετικό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν νέοι κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες.

Για τη Συρία, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ένα χρόνο μετά το νέο καθεστώς, το θέμα είναι να διασφαλιστεί η ειρήνη αλλά και ασφάλεια των θρησκευτικών μειονοτήτων, που έχουν υποφέρει από διώξεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης στις συνεργασίες που αφορούν το ζήτημα της ενέργειας. «Επίσης, υπογραμμίσαμε τη σημασία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ», για στρατηγική συνεργασία και διασύνδεση. Παράλληλα, συζητήθηκε η άμυνα και η ασφάλεια, πάλι με το σχήμα 3+1. «Η παρουσία μας δεν είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική, η συνεργασία των τριών χωρών είναι στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για τις τρεις χώρες, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και την Ανατολική Ευρώπη».

Η τριμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής Συνόδου Κορυφής, την οποία διοργανώνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο ξενοδοχείο «David Citadel» στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την «Jerusalem Post», η οποία επικαλείται ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι κ.κ. Νετανιάχου και Μητσοτάκης «πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και άλλων ανώτατων αξιωματούχων».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) σημείωσε ότι «μαζί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου σε συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον φίλο μου Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας!».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, στάση που πιστοποιείται από το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ραμάλα από το 2015 και την πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη μετά την έναρξη της πρώτης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης για τη Γάζα, τον Οκτώβριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας και την εμπέδωση των συνθηκών ασφαλείας, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία παλαιστινιακής συμμετοχής στην υλοποίηση του Σχεδίου ειρήνευσης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα συνεισφέρει σταθερά στην αρωγή προς τους κατοίκους της Γάζας, έχοντας μονίμως ως προτεραιότητα την προστασία των αμάχων, και έχει μεριμνήσει για την περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία παιδιών που διασώθηκαν από τον πόλεμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα, ως εταίρος και φίλος όλων των κρατών της περιοχής, ενεργεί πάντοτε ως συνεπής και έντιμος συνομιλητής και είναι σταθερά έτοιμη να συνεισφέρει στον διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τάσσεται σταθερά υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που έχει θέσει σε εφαρμογή η Παλαιστινιακή Αρχή, προσθέτοντας πως η επιτυχής υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές της και θα συμβάλλει καθοριστικά στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών.

