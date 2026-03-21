Ο «λειψός» Ερμής λύγισε από το Παγκράτι

21 Μαρ. 2026 19:12
Pelop News

Παίζοντας με απουσίες, η ομάδα βόλεϊ του Ερμή ηττήθηκε εντός έδρας με 3-0 (16-25, 21-25, 14-25) σετ από το Παγκράτι για την 21η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έτσι παράμεινε μακριά από την πρώτη τετράδα χωρίς όμως να ανησυχεί για την παραμονή στη κατηγορία.

Η πατρινή ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Βατυλιώτη,  έδωσε χρόνο συμμέτοχής στους νεαρούς παίκτες οι οποίοι έδειξαν καλά στοιχεία, ωστόσο δεν να μπορούν κάτι ιδιαίτερο απέναντι στο πιο έμπειρο Παγκράτι.

Σημείο «κλειδί» ήταν 2ο σετ, όπου οι «μπλε» προηγήθηκαν με 8-5 και 11-9, αλλά το Παγκράτι με «όπλο» το σέρβις και την επίθεση ισοφάρισε και πήρε προβάδισμα, με αποτέλεσμα να κατακτήσει, έστω και δύσκολα το σετ κάνοντας το 0-2.

Το τρίτο σετ κύλησε πιο εύκολα  του φιλοξενουμένους που έκαναν το 0-3 σετ και πέρασαν νικηφόρα  από την Πάτρα.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Εκμετσόγλου, Τραχάνης, Κούγιας, Μπαϊλός, Γεωργακόπουλος, Τσιχλιάς, λίμπερο ο Παρδαλάκης, (Ρέππας ως λίμπερο, Χασάπης, Κανελλόπουλος, Καραπήτας, Σταμούλης, Δρακόπουλος).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:48 Καιρός: Χειμωνιάτικος και άστατος με τοπικές βροχές και 6 μποφόρ!
19:36 «Δεν θα γίνουν επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο»
19:24 Τρένο η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, μεγάλη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, έτοιμη για σπουδαία πράγματα
19:12 Ο «λειψός» Ερμής λύγισε από το Παγκράτι
19:00 «Ούτε φτωχός συγγενής ούτε ναι σε όλα, στήριξη στην Κύπρο, όχι εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν»
18:55 Ο ΝΟΠ άντεξε ένα ημίχρονο, ήττα από τον Υδραϊκό
18:48 Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στα Ιωάννινα: 74 «κόκκινες» κατοικίες σε Θεσπρωτία μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ
18:36 Φονικό τροχαίο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας
18:24 Συναγερμός από Γιόργκενσεν και προτροπή στα μέλη της ΕΕ: Μην περιμένετε, γεμίστε τις αποθήκες φυσικού αερίου
18:12 Super League 2: Η Καλαμάτα 0-0 με τη Μαρκό, ο Πανιώνιος 3-0 τον Ολυμπιακό Β’
18:00 Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου προηγείται στο ημίχρονο του Εθνικού Λιβαδειάς
17:48 Φονική χιονοστιβάδα σκότωσε δύο ανθρώπους στην Ιταλία, ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα
17:12 Πέθανε ο ιστορικός παράγοντας του Άρη, Γιώργος Μπουτοβίνος
17:00 Νέος γύρος αντικρουόμενων ανακοινώσεων για ισραηλινό μαχητικό πάνω από το Ιράν
16:51 CIA και Μοσάντ αναζητούν ενδείξεις για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Κενό εξουσίας στο Ιράν
16:43 Τι θα ισχύει την 25η Μαρτίου: Τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας της ΕΛΑΣ σε όλη την Ελλάδα
16:38 Η Βρετανία επιβεβαιώνει αποτυχημένη ιρανική επίθεση στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία
16:32 Νέο πρόγραμμα για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι μπαίνουν και τι κερδίζουν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
