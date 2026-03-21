Ο «λειψός» Ερμής λύγισε από το Παγκράτι

Παίζοντας με απουσίες, η ομάδα βόλεϊ του Ερμή ηττήθηκε εντός έδρας με 3-0 (16-25, 21-25, 14-25) σετ από το Παγκράτι για την 21η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έτσι παράμεινε μακριά από την πρώτη τετράδα χωρίς όμως να ανησυχεί για την παραμονή στη κατηγορία.

Η πατρινή ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Βατυλιώτη, έδωσε χρόνο συμμέτοχής στους νεαρούς παίκτες οι οποίοι έδειξαν καλά στοιχεία, ωστόσο δεν να μπορούν κάτι ιδιαίτερο απέναντι στο πιο έμπειρο Παγκράτι.

Σημείο «κλειδί» ήταν 2ο σετ, όπου οι «μπλε» προηγήθηκαν με 8-5 και 11-9, αλλά το Παγκράτι με «όπλο» το σέρβις και την επίθεση ισοφάρισε και πήρε προβάδισμα, με αποτέλεσμα να κατακτήσει, έστω και δύσκολα το σετ κάνοντας το 0-2.

Το τρίτο σετ κύλησε πιο εύκολα του φιλοξενουμένους που έκαναν το 0-3 σετ και πέρασαν νικηφόρα από την Πάτρα.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Εκμετσόγλου, Τραχάνης, Κούγιας, Μπαϊλός, Γεωργακόπουλος, Τσιχλιάς, λίμπερο ο Παρδαλάκης, (Ρέππας ως λίμπερο, Χασάπης, Κανελλόπουλος, Καραπήτας, Σταμούλης, Δρακόπουλος).

