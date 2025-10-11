Ο Μακρόν στην Αίγυπτο για τη συμφωνία Τραμπ: Στήριξη στο σχέδιο ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αίγυπτο τη Δευτέρα σηματοδοτεί τη στήριξη της Γαλλίας στο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Ο Μακρόν αναμένεται να συζητήσει τα επόμενα βήματα για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Μακρόν
11 Οκτ. 2025 21:00
Pelop News

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα, που παρουσίασε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος θα έχει συναντήσεις με περιφερειακούς εταίρους, με στόχο να συζητηθούν «τα επόμενα στάδια υλοποίησης του σχεδίου», το οποίο επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η πρωτοβουλία, που συνδιαμορφώθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της περιοχής μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Ο Μακρόν αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη θέση της Γαλλίας υπέρ της λύσης των δύο κρατών ως μόνιμης βάσης για ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στη Μέση Ανατολή.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα υπάρξει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ —ο οποίος επίσης αναμένεται στην Αίγυπτο— η γαλλική προεδρία τονίζει ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά κάθε προσπάθεια που οδηγεί σε διαρκή ειρήνη και προστασία των αμάχων στη Γάζα.
