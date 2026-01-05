O Mεντβέντεφ προτείνει την απαγωγή του Μερτς: «Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή»

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του TASS, ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως «η απαγωγή του νεοναζί Μερτς θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή σε αυτό το καρναβάλι γεγονότων».

O Mεντβέντεφ προτείνει την απαγωγή του Μερτς: «Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή»
05 Ιαν. 2026 12:38
Pelop News

Δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, φέρεται να πρότεινε την απαγωγή του «νεο-ναζί» Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του TASS, ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως «η απαγωγή του νεοναζί Μερτς θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή σε αυτό το καρναβάλι γεγονότων».

«Υπάρχουν ακόμη και λόγοι για να διωχθεί ποινικά στη Γερμανία, οπότε δεν θα ήταν καμία απώλεια, ειδικά δεδομένου ότι οι πολίτες υποφέρουν άσκοπα», τόνισε.

Παρόμοια απειλή φέρεται να εξαπέλυσε και κατά του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτήρισε ως παράνομο ηγέτη, καθώς δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:08 Κλειστό έως 9 Ιανουαρίου το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας
14:00 Πάτρα: Ε-ΚΤΕΛ-ούνται υποδειγματικά – Υψηλού επιπέδου τα δρομολόγια στον νέο σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
13:51 Πάτρα: Στον Εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του καταστήματος για το φονικό – Ένταση και αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο
13:42 Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας
13:34 Κώστας Τσιάρας: Κατανοούμε τα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιούμε την πλειονότητά τους
13:26 Γαλλία: Καταδικάστηκαν 10 άτομα που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας η Μπριζίτ Μακρόν
13:18 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Φουντώνει η οργή στην Ελβετία: «Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;»
13:10 Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας στην Πάτρα
13:02 Πάτρα: Αλλαγή μορφής στο Veso Mare – Νέα εποχή για έναν χώρο-ορόσημο της πόλης
12:54 Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή, θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν
12:46 Συλλήψεις για κλοπές σε Κάτω Αχαΐα και Σαγέικα
12:39 Πάτρα: Καρέ καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης, τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο
12:38 O Mεντβέντεφ προτείνει την απαγωγή του Μερτς: «Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή»
12:30 Κρήτη: Νεκρός 34χρονος στην Ανώπολη Ηρακλείου μετά από έκρηξη καυστήρα
12:22 Στον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δανεικός από τον Ολυμπιακό
12:14 Χατζηδάκης για αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο αλλά υπάρχουν νόμοι που προβλέπουν πρόστιμα
12:06 Ο ΝΟΠ κλείνει άμεσα ξένο παίκτη
12:00 Πάτρα: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται τρία άτομα
11:51 Κυρανάκης: Τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι απαρχαιωμένα, το γνωρίζουμε, αυτά παραλάβαμε
11:42 Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Ταϊρίκ Τζόουνς με συμβόλαιο 2,5 χρόνων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ