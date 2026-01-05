O Mεντβέντεφ προτείνει την απαγωγή του Μερτς: «Θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή»

Δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, φέρεται να πρότεινε την απαγωγή του «νεο-ναζί» Γερμανού Καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του TASS, ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως «η απαγωγή του νεοναζί Μερτς θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική ανατροπή σε αυτό το καρναβάλι γεγονότων».

«Υπάρχουν ακόμη και λόγοι για να διωχθεί ποινικά στη Γερμανία, οπότε δεν θα ήταν καμία απώλεια, ειδικά δεδομένου ότι οι πολίτες υποφέρουν άσκοπα», τόνισε.

Russlands Ex-Präsident Dimitri Medwedew hält eine Entführung von Friedrich Merz nach US-amerikanischem Vorbild für denkbar. Er droht so auch dem Präsidenten der Ukraine. https://t.co/rH2TEGKOwk — DIE ZEIT (@zeitonline) January 4, 2026

Παρόμοια απειλή φέρεται να εξαπέλυσε και κατά του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτήρισε ως παράνομο ηγέτη, καθώς δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές.

