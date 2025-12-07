Ο Μιχάλης Κατρίνης στην «Π»: «Η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην περιφερειακή ανάπτυξη»
Ο Μιχάλης Κατρίνης μιλάει στην «ΠτΚ» για θέματα της επικαιρότητας: υποδομές, αγρότες, εθνική άμυνα κ.α.
Με αφορμή την παράδοση του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, αλλά και τις σημαντικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να βαραίνουν την Ηλεία και συνολικά τη Δυτική Ελλάδα, ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλά στην «Π» για τις υποδομές, την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και τις χαμένες ευκαιρίες των τελευταίων ετών. Αναφέρεται στην εγκατάλειψη του σχεδίου ανασυγκρότησης της Ηλείας, στις αγωνίες και τα αδιέξοδα του αγροτικού κόσμου, αλλά και στις ανησυχίες του για τις αλλαγές στην άμυνα και τον ρόλο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, σχολιάζει τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και τη μάχη πολιτικής αξιοπιστίας που, όπως τονίζει, βρίσκεται σε εξέλιξη.
-Κύριε Κατρίνη, την Πέμπτη ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας παρέδωσε το σύνολο της νέας Πατρών-Πύργου. Για την Ηλεία, ωστόσο, υπάρχει η εκκρεμότητα για τον Δυτικό Οδικό Αξονα, το τμήμα Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα. Μετά από τόσα χρόνια, πώς αισθάνονται οι συντοπίτες σας που το έργο έχει μείνει στη συζήτηση;
Δυστυχώς, οι χρόνοι υλοποίησης κρίσιμων υποδομών είναι αναντίστοιχοι της αναγκαιότητάς τους. Ο δρόμος «Πάτρα-Πύργος» πέρασε από «σαράντα κύματα» και για χρόνια μετρούσαμε χαμένες ζωές σε έναν δρόμο που όλοι ξέρουμε πόσο επικίνδυνος ήταν. Το γεγονός ότι, επιτέλους, ολοκληρώθηκε, είναι πολύ σημαντικό τόσο για την ανάπτυξη της Ηλείας και συνολικά της περιφέρειάς μας, όσο και για την οδική ασφάλεια των κατοίκων. Την ίδια στιγμή, όμως, ο κρίσιμος οδικός άξονας «Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα» εξακολουθεί να βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη των εξαγγελιών. Στη Βουλή συζητήθηκε πρόσφατα η 4η επίκαιρη ερώτησή μου για το θέμα, όπου ζήτησα ξεκάθαρες απαντήσεις για το αν η κυβέρνηση θα κατασκευάσει αυτό τον οδικό άξονα, με ποια ακριβώς λύση, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποια χρηματοδότηση, ώστε να ολοκληρωθεί η οδική σύνδεση της Πελοποννήσου. Ομως, αντί για σαφή δέσμευση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ακούσαμε γενικές εξαγγελίες με μοναδικό νέο στοιχείο ότι θα επιλεγεί η υφιστάμενη χάραξη. Οι Ηλείοι αισθάνονται ότι, για άλλη μια φορά, η περιοχή μας αντιμετωπίζεται με υποσχέσεις, με τακτικές «βλέποντας και κάνοντας» και όχι με έμπρακτες αποδείξεις ενδιαφέροντος, όπως της αξίζει.
-Γενικότερα παρατηρείται στη Δυτική Ελλάδα μία πρόοδος στις υποδομές, αν και ακόμα υστερούμε έναντι άλλων περιοχών. Τι κρίνετε πως λείπει από την Ηλεία, αλλά και γενικότερα από τη Δυτική Ελλάδα, για να προλάβει στην αναπτυξιακή κούρσα άλλες περιοχές της χώρας;
Πρώτα απ’ όλα λείπει το σχέδιο που να «κουμπώνει» τις υποδομές με τον τουρισμό και την παραγωγή, με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία. Το μεγάλο στοίχημα είναι να συνδέσουμε τα δίκτυα με τον υψηλής διατροφικής αξίας πρωτογενή τομέα μας, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και τη μεταποίηση. Μέρος του ίδιου σχεδίου πρέπει να είναι οι η ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης της Πελοποννήσου, η αναβάθμιση του αεροδρομίου του Αράξου, η ανάδειξη του Καϊάφα ως πόλου ιαματικού και περιβαλλοντικού τουρισμού, ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών και ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα κάνει τις μεταφορές πιο εύκολες. Η Ηλεία πρέπει να επενδύσει στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, αξιοποιώντας το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της Αρχαίας Ολυμπίας. Και φυσικά, να επανέλθει στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, από τον οποίο αποκόπηκε βίαια και άδικα.
-Τα προηγούμενα χρόνια ακούσαμε έντονα τον όρο «σχέδιο ανασυγκρότησης Ηλείας». Πρόσφατα σε παρέμβασή σας κάνατε λόγο για εγκατάλειψη του σχεδίου. Για ποιους λόγους θεωρείτε πως εγκαταλείφθηκε το σχέδιο;
Η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά μόνο στα επικοινωνιακά σόου. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, από την Αρχαία Ολυμπία, μίλησε για μία ολιστική παρέμβαση που θα μετατρέψει την καταστροφή σε ευκαιρία. Πάνω σε αυτή τη δέσμευση στηρίχθηκε η σχετική μελέτη που παραδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και περιλαμβάνει έργα συνολικού ύψους 1,87 δισ. ευρώ. Εκτοτε, όμως, το μόνο που προχώρησε είναι… ο χρόνος. Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτα από το συγκεκριμένο σχέδιο. Η αρμόδια κυβερνητική υποεπιτροπή, που υποτίθεται ότι παρακολουθεί την υλοποίηση, είναι στην πράξη ανενεργή. Γι’ αυτό μιλώ ευθέως για εγκατάλειψη του σχεδίου και υποσχέσεις που μένουν στα χαρτιά. Οι Ηλείοι δικαιούνται ειλικρίνεια και πράξεις, όχι άλλα ευχολόγια.
-Τους τελευταίους μήνες οι αγρότες βρίσκονται σε αναβρασμό. Επιπλέον, τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Ποιο είναι το κλίμα που σας μεταφέρουν οι συμπολίτες σας παραγωγοί; Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους;
Ο αγροτικός κόσμος σήμερα βράζει. Νιώθει δικαιολογημένα εγκατάλειψη και οργή. Οι «κουτσουρεμένες» αγροτικές ενισχύσεις ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι παραγωγοί έλαβαν τη χαμηλότερη προκαταβολή βασικής ενίσχυσης από τότε που εφαρμόζεται η ΚΑΠ, μόλις γύρω στο 44% αντί για το 70% που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, με αποτέλεσμα εκατοντάδες εκατομμύρια να λείπουν από τους λογαριασμούς τους. Στην Ηλεία η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη, με ανοιχτά μέτωπα αποζημιώσεων για απώλειες ζωικού κεφαλαίου, λόγω ευλογιάς και καταρροϊκού πυρετού, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα μία δίκαιη λύση. Την ίδια στιγμή, οι συνεπείς βιολογικοί παραγωγοί δεν ξέρουν πώς θα επηρεαστούν από τις περικοπές, ενώ ο ΕΛΓΑ κάνει αυτόματες χρεώσεις πριν καν προλάβουν να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, δημιουργώντας την αίσθηση ότι οι ενισχύσεις δίνονται για να εισπράξει ο οργανισμός και όχι για να στηριχθεί ο αγρότης. Κι όλα αυτά όταν κομματικά στελέχη της ΝΔ πλούτιζαν μέσα από το οργανωμένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση κάνει σήμερα ό,τι μπορεί μέσα στον πανικό της για να συγκαλύψει τις πελώριες ευθύνες της. Χιλιάδες γεωργοί και κτηνοτρόφοι απειλούνται από τα funds, απειλούνται με αφανισμό και η κυβέρνηση νομίζει ότι μπορεί να τους κοροϊδεύει. Γι’αυτό και αντιδρούν έντονα, αλλά απολύτως δικαιολογημένα.
-Προ ημερών ζητήσατε την απόσυρση του νομοσχεδίου Δένδια για την άμυνα. Ποια είναι η άποψή σας για τις αλλαγές που προωθούνται, τι σας ανησυχεί στο πρόγραμμα SAFE και επιπλέον, πώς κρίνετε ότι θα έπρεπε να κινείται η χώρα σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας;
Το νομοσχέδιο του κ. Δένδια δεν είναι «μεταρρύθμιση». Τα ίδια τα στελέχη του στρατεύματος το βιώνουν ως επίθεση στην επαγγελματική τους διαδρομή και στην αξιοπρέπειά τους. Μιλάμε για ανατροπή θεμελιωμένων κανόνων σταδιοδρομίας, για υπαξιωματικούς που βλέπουν στην πράξη να κόβεται η προοπτική εξέλιξης, για ΕΠΟΠ στους οποίους λέει «μείνετε σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα». Αντί να ενισχύει τη συνοχή και την ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων, το νομοσχέδιο καλλιεργεί αίσθημα αδικίας και σπέρνει ρήγμα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και το προσωπικό που κρατά όρθια την άμυνα της χώρας. Γι’ αυτό ζητήσαμε την απόσυρσή του.
Παράλληλα, στο θέμα του SAFE, η κυβέρνηση έχει απλώσει ένα πέπλο σιωπής. Εδώ και μήνες έχουμε ζητήσει θεσμικό διάλογο στη Βουλή για όλα τα ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία και για το πώς η Ελλάδα θα συμμετάσχει ως παραγωγός και όχι μόνο ως πελάτης. Θέλουμε εθνικό σχέδιο για την αμυντική βιομηχανία, με δεσμευτικούς στόχους εγχώριας προστιθέμενης αξίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και στήριξης των ελληνικών εταιρειών, δημοσίων και ιδιωτικών. Το εργοστάσιο των ΕΑΣ, π.χ. στο Αίγιο, έχει εγκαταλειφθεί, ενώ θα μπορούσε να έχει έντονη παραγωγική δραστηριότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση και πιστεύει στην αξία της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας.
-Τέλος, μία ερώτηση για το ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπικά κινείται στα ίδια επίπεδα εδώ και δύο χρόνια. Υπάρχει κάτι που κάνετε λάθος και δεν πείθετε την κοινωνία, έστω σε επίπεδο δημοσκοπήσεων; Εκτιμάται πως η δημοσκοπική εικόνα θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές;
Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τάσεις, δεν προεξοφλούν το αποτέλεσμα της κάλπης. Σήμερα η κοινωνία τηρεί, δικαιολογημένα, στάση αναμονής. Βλέπει μία κυβέρνηση που εξαντλεί την αντοχή των πολιτών στην ακρίβεια, τις ανισότητες, τα σκάνδαλα, την κακοποίηση των θεσμών. Θέλει την πολιτική αλλαγή, αλλά δεν έχει πεισθεί ακόμη ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να τη διασφαλίσει. Αυτός είναι ο αγώνας δρόμου που έχουμε μπροστά μας, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Δεν έχουμε το περιθώριο να περιμένουμε παθητικά «να γυρίσει το κλίμα». Πρέπει με όλη μας την ενέργεια να δουλέψουμε οργανωμένα, να ανοίξουμε πραγματικά τις πόρτες μας στην κοινωνία, να συζητήσουμε το πρόγραμμά μας με τους πολίτες, με τους φορείς, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα που βρίσκονται εγγύτερα στις θέσεις μας. Με τόλμη, με αυτοπεποίθηση, με καθαρή στρατηγική και καθαρές απαντήσεις για το ποιους εκφράζουμε και μαζί με ποιους μπορούμε να εγγυηθούμε υπεύθυνα και αξιόπιστα την αλλαγή πορείας που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.
