Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη – Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν

Σε νέα φάση περνά η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να απευθύνει ανοιχτή έκκληση προς τους πολίτες της Τεχεράνης να εγκαταλείψουν την πόλη, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Ιουνίου, την αεροπορική βάση Τελ Νοφ στο κεντρικό Ισραήλ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ. Από εκεί, απηύθυνε ηχηρό μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία και τους πολίτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αυτή είναι μια αλλαγή σε ολόκληρη την εκστρατεία», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το Ισραήλ βρίσκεται πλέον «στον δρόμο προς τη νίκη» με στόχο την καταστροφή των ιρανικών πυρηνικών και βαλλιστικών απειλών.

«Ελέγχουμε τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς στόχους, «σε αντίθεση με το εγκληματικό καθεστώς του Ιράν που στοχεύει πολίτες και σκοτώνει παιδιά και γυναίκες».

«Ελέγχοντας τον εναέριο χώρο της Τεχεράνης, χτυπάμε τους στόχους του καθεστώτος», είπε ο Νετανιάχου, καλώντας παράλληλα τους πολίτες της ιρανικής πρωτεύουσας να εγκαταλείψουν την πόλη.

Όπως ανέφερε, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «πλήττει στόχους σε μια μεγαλούπολη άνω των 15 εκατομμυρίων κατοίκων» και το Ισραήλ καλεί ανοιχτά τους πολίτες να απομακρυνθούν από τα πιθανά σημεία βομβαρδισμών.

Μαζική φυγή πολιτών από την Τεχεράνη

Βίντεο και φωτογραφίες που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χιλιάδες Ιρανούς να εγκαταλείπουν την Τεχεράνη υπό τον φόβο των ισραηλινών πληγμάτων. Οι εικόνες θυμίζουν σκηνές μαζικής εκκένωσης, με τεράστιες ουρές να σχηματίζονται σε πρατήρια καυσίμων, καθώς οι πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν βενζίνη και πετρέλαιο για να φύγουν από την πόλη.

Η ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων επιβεβαιώνει την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και στις δύο πλευρές.

The traffic jams continue for hours now in Tehran.. Not sure why these tweets are stagnant, but it is noteworthy re: the Regime that so many Iranians are fleeing their capital as Israeli jets operate freely overhead in broad daylight. https://t.co/Rr8O8jKLjQ pic.twitter.com/zNmdsB7d5b

— Ron M. (@Jewtastic) June 15, 2025