Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς!

Συνεχίζεται η κρίση στη θρυλική ομάδα του Βελιγραδίου

Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς!
28 Νοέ. 2025 20:45
Pelop News

Κορυφώνεται η κρίση στην Παρτίζαν και πλέον αποκτά νέα διάσταση, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φέρεται να έθεσε όρο για την παραμονή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σερβική ιστοσελίδα Nova.rs, ο θρυλικός προπονητής ζήτησε από τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς να υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο για τον ίδιο.

«Θυμηθείτε το όνομά του», η UEFA για τον Καρέτσα και πάλι!

Η συνάντηση του Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτίζαν, η οποία αναμενόταν να καταλήξει σε οριστική απόφαση για το μέλλον του πολυνίκη προπονητή, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή χωρίς αποτέλεσμα, με τη νέα συνάντηση να ορίζεται για το Σάββατο.

Έλλειψη στήριξης και μεταγραφικά λάθη

Οι συζητήσεις χαρακτηρίστηκαν ως «επώδυνες και δύσκολες». Ο Ομπράντοβιτς αισθάνεται ότι τους τελευταίους μήνες, ιδίως από το καλοκαίρι, δεν είχε την απαραίτητη στήριξη από τη διοίκηση του συλλόγου.

Βασική αιτία της απογοήτευσής του είναι το γεγονός ότι στην αρχή της σεζόν δεν εξασφαλίστηκαν τα επαρκή οικονομικά μέσα για την απόκτηση παικτών που αποτελούσαν την πρώτη του επιλογή. Ενώ τώρα, οι ίδιοι άνθρωποι του δηλώνουν ότι «έχει λυμένα τα χέρια» και μπορεί να κάνει τα πάντα.

Η παραίτηση που υπέβαλε ο Ομπράντοβιτς την Τετάρτη παραμένει σε ισχύ. Αν και ο σύλλογος, μετά την αρχική αποδοχή από τον πρόεδρο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ανακοίνωσε ότι είναι αντίθετος στην αποχώρησή του, ο Ομπράντοβιτς φαντάζει πιο κοντά στην άρνηση να επιστρέψει στον πάγκο, παρά στο να ανακαλέσει την απόφασή του. Όπως έχουν τα πράγματα, ο σύλλογος αναμένεται να προβεί σε ανακοίνωση εντός των επόμενων 24 ωρών για την οριστικοποίηση του ζητήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:46 Ρόδος: Έξι χρόνια φυλακή σε δύο Έλληνες για τον ομαδικό βιασμό Νορβηγίδας τουρίστριας
21:35 Η Εθνική με Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο, Μπαζίνα και Καραγιαννίδη
21:26 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για 17 εκατομμύρια ευρώ!
21:15 «Ο Μέγας Αλέξανδρος»: Διακρίσεις στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ξίφους Ασκήσεως, ΦΩΤΟ
21:05 Η λειψυδρία οδήγησε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρο και Πάτμο
20:55 Πάτρα: Τότε θα γίνει η κηδεία της 26χρονης Δήμητρας Λιόπετα, τι ζήτησε η οικογένεια
20:45 Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς!
20:35 Φρικιαστικό έγκλημα, έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση!
20:25 Η ευθύνη του συνοδηγού και η ηθική βάση
20:25 Τραπεζικό σύστημα: Τι ισχύει με τα προβλήματα σε δίκτυα και e-banking
20:14 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Η κλήρωση μέχρι τον τελικό
20:04 «Θυμηθείτε το όνομά του», η UEFA για τον Καρέτσα και πάλι!
20:00 Ο πρωτογενής τομέας δεν συνδέεται με τον τουρισμό 
19:51 Πιερρακάκης και Βαν Πέτεγκεμ θα ψάξουν τουλάχιστον 11 ψήφους που θα κρίνουν την προεδρία του Eurogroup
19:42 Ο καιρός αύριο (29/11/2025): Οι ισχυρές καταιγίδες συνεχίζονται, νέα πτώση της θερμοκρασίας
19:31 Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και πώς αφέθηκαν ελεύθεροι;
19:21 «Περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα», αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια
19:11 Πιερρακάκης: Με τη…βούλα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup
19:00 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Επιστροφή στην κανονικότητα – Τι αλλάζει και πώς σχολιάζεται
18:51 Πολωνία: Συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί και τρεις Λευκορώσοι ως ύποπτοι για κατασκοπεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ