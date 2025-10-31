Ο Ολυμπιακός ανατροπή με άμυνα, πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Δύο βράδια μετά από το εξοντωτικό σαραντάλεπτο με την Μονακό, ο Ολυμπιακός επέστεψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για ακόμα μία τεράστια μάχη. Αυτή τη φορά, στο τέλος χαμογέλασε, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες νίκησαν με 62-58 (!!!) την Χάποελ Τελ Αβίβ, για να ανέβουν στο 5-3 (2-2 εντός και 3-1 εκτός έδρας), μετά από ένα σαραντάλεπτο πραγματικής παράνοιας. Με κακό μπάσκετ, με τρομερή καταπόνηση, με πολλή γκρίνια, κυρίως όμως με ΚΑΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ που στο τέλος της βραδιάς καλύφθηκε από το αποτέλεσμα.

Πληθωρικός ο Νίκολα Μιλουτίνοβ με double-double (10 πόντοι – 13 ριμπάουντ), εκπληκτικές άμυνες από τον Τόμας Γουόκαπ στον Βασίλιε Μίτσιτς όταν η μπάλα έκαιγε, κρύο αίμα ο Σάσα Βεζένκοβ που έβαλε τις βολές της νίκης.

Στο 6-2 έπεσε η Χάποελ (3-1 εντός και 3-0 εκτός έδρας), που όπως έλεγε κι ο Δημήτρης Ιτούδης έπαιξε “σαν να μην ήθελε να κερδίσει”. Ο Αντόνιο Μπλέικνι με 13 πόντους ήταν σπουδαίος στο πρώτο μέρος, ο Βασίλις Μίτσιτς έβαλε μεγάλα σουτ για να ισοφαρίσει στο 58-58, στο τέλος όμως ηττήθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο MVP

Νίκολα Μιλουτίνοβ (10 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα σε 26:33) και Σάσα Βεζένκοβ (14 πόντοι σε 24 λεπτά, συν τις νικητήριες βολές) ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, που θα προσπαθήσει να ξεχάσει γρήγορα αυτή τη διπλή εβδομάδα.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Επτά πόντους δέχθηκε ο Ολυμπιακός στο τρανζίσιον στην πρώτη περίοδο, στην οποία καταγράφηκαν δύο σερί 9-0, ένα από κάθε ομάδα. Στο ημίχρονο οι Πειραιώτες είχαν 5/22 τρίποντα, με τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ να μετρούν 2/16. Στο τέλος της βραδιάς, το 16-16 του Ολυμπιακού σε ασίστ-λάθη και το 12-14 της Χάποελ, στην ίδια αναλογία, χτυπούσαν στο μάτι περισσότερο από τα αποκαρδιωτικά ποσοστά ευστοχίας τους. 7-11 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 10-13 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, 13-3 οι πόντοι από δεύτερες επιθέσεις (επιθετικά ριμπάουντ).

Ο αγώνας

Με την κλασική του πεντάδα (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ) άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είχε πρόβλημα από την κυκλοφορία της Χάποελ, βρέθηκε στο -5, αλλά είχε τον Ντόρσεϊ σε εκπληκτική κατάσταση. Οκτώ έβαλε για το 11-10 στο έκτο λεπτό, με το σερί να φτάνει στο 9-0, πριν τρέξουν και οι Ισραηλινοί ένα ακριβώς ίδιο για το 18-21 της πρώτης περιόδου.

Ο Μπαρτζώκας άνοιξε τη δεύτερη με Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, Γουορντ, Πίτερς, Χολ, επανέφερε γρήγορα τον Μιλουτίνοβ, όμως η Χάποελ είχε τον έλεγχο και έμενε σε μια απόσταση. Ο Πίτερς με τρίποντο έδωσε ενέργεια και στον κόσμο (23-29 στο 14′), η Χάποελ κράτησε τον έλεγχο και πήγε στο +10 (22-32) και εκεί ήρθε η αντεπίθεση των γηπεδούχων που με Φουρνιέ και Μιλουτίνοβ μείωσαν στην κατοχή (31-34) λίγο πριν από το ημίχρονο (33-39).

Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ άνοιξαν το β’ μέρος με ορμή, για να μειώσουν στο 38-39, όμως ενώ κράτησαν τη Χάποελ χωρίς σκορ για σχεδόν πέντε λεπτά, έκαναν τέσσερα συνεχόμενα λάθη και δεν πέρασαν μπροστά. Το έκαναν πολύ αργότερα, όταν ο Γουόρντ έβαλε βολές για το 42-41 στο 28′, με τους δύο προπονητές να απορούν με αυτά που έβλεπαν, λες και κάποιος είχε βάλει καπάκια στα στεφάνια. Το 11-4 της περιόδου, τα έλεγε όλα.

Στις αρχές της τέταρτης ο Χολ έγραψε με κάρφωμα το 48-43 και εκεί που ο Ολυμπιακός είχε το μομέντουμ, ο Φουρνιέ αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο. Οι Πειραιώτες κράτησαν το προβάδισμα, ο Πίτερς έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 55-52 στο 36′ και έδωσε τη θέση του στον Βεζένκοβ που σκόραρε γκολ-φάουλ για το +6 στα 2:40 πριν από το φινάλε. Ο Μίτσιτς έβαλε μεγάλα σουτ για να ισοφαρίσει στο 58-58 στο 39′ και το θρίλερ απλωνόταν μπροστά στα μάτια μας.

Όταν χρειάστηκε, όμως, ο Βεζένκοβ είχε το κρύο αίμα για να βάλει τις βολές του 62-58 που έκριναν οριστικά τον αγώνα. Μετά από απίθανα λάθη που δεν τα χωρούσε ο νους.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Κορτές, Σούκις

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 2 (1/5 σουτ, 2 μπλοκ, 4 λάθη), Γουόρντ 8 (3/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 14 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 11 (1/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 5 (1), Μιλουτίνοβ 10 (4/7 δίποντα, 13 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χολ 6 (3/3 δίποντα, 6 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 3 (0/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 5 (2/3 δίποντα), Τζόουνς 4, Μπλέικνι 13 (2/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπράιαντ 7 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ένις, Μάλκολμ 10 (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οντιάσι, Μίτσιτς 10 (1/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Γουέινραϊτ 3 (1/6 σοπυτ), Οτούρου 6 (3/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκινάτ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 16/33 δίποντα, 7/31 τρίποντα, 9/10 βολές, 44 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 13 επιθετικά), 16 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 16 λάθη, 16 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Χάποελ Τελ Αβίβ: 15/31 δίποντα, 7/29 τρίποντα, 7/9 βολές, 34 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 7 επιθετικά), 12 ασίστ, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 14 λάθη, 18 φάουλ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 9η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρτίζαν (7/11 στις 21:15), ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα παίξει με την Dubai BC στα ΗΑΕ (6/11 στις 20:00).

