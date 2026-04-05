Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Μύκονο στο ΣΕΦ με κορυφαίο τον Νετζήπογλου

Με τον Όμηρο Νετζήπογλου να σκοράρει 27 πόντους με 10/12 σουτ εντός πεδιάς ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο του στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μύκονο (109-83)

Αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική. Ο 25χρονος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» μοίρασε επίσης 4 ασίστ σε κάτι λιγότερο από 22’ συμμετοχής.

Δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού πίσω από τον Νετζήπολγου, ήταν ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους με 5/7 τρίποντα και μοίρασε 3 ασίστ.

Ο Τάισον Ουόρντ έχασε το νταμπλ νταμπλ για έναν πόντο, καθώς είχε 10 ασίστ και 9 πόντους, ενώ έκανε και 4 κλεψίματα. Δεύτερος καλύτερος δημιουργός των νικητών ήταν ο Μόντε Μόρις ο οποίος μοίρασε 6 ασίστ, ενώ πέτυχε 11 πόντους με 3/4 τρίποντα.

Από τους «νεοφώτιστους» προσπάθησε περισσότερο ο Μοτζέιβ ο οποίος σκόραρε 24 πόντους με 6/9 σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» με την πίεση στην άμυνα τους ανάγκασαν την Μύκονο Betsson να υποπέσει σε 21 λάθη έναντι 11 δικά τους. Οι πρωταθλητές Ελλάδας σκόραραν 32 πόντους από λάθη αντιπάλου και 29 στον αιφνιδιασμό έναντι 10 και 8 αντίστοιχα των φιλοξενούμενων.

Ο Ολυμπιακός επίσης σκόραρε με ποσοστό πάνω από 50% έξω από τα 6,75 μέτρα (19/35, 54%).

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν την διαφορά στην τρίτη περίοδο. Με 11 πόντους με 11 πόντους με 3 τρίποντα του Νιλικίνα και επιμέρους σκορ 20-7 από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με διαφορά 20 πόντων (74-54) στο 26’ του ματς.

Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με δύο νέα τρίποντα του Νιλικίνα και την διαφορά στους 26 πόντους (85-59). Συνολικά ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ πέτυχε στην τρίτη περίοδο 17 πόντους με 5 σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα. Η διαφορά έφτασε στην μέγιστη τιμή των 29 πόντων (109-80) 26’’ πριν την λήξη της συνάντησης με τρίποντο του Κώστα Παπανικολάου.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 54-47, 85-59, 109-83.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 19 (5/7 τρίποντα), Γουόρντ 9 (2/5 τρίποντα, 10 ασίστ), Λαρεντζάκης 5, Πίτερς 11 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 7 (5 ριμπάουντ), Μόρις 11 (3/4 τρίποντα), Παπανικολάου 11 (3/8 τρίποντα), Νετζήπογλου 27 (5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 9 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 6 (6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μουρ 2, Καββαδάς (5 ριμπάουντ), Σκουλίδας (3/3 τρίποντα), Κάναντι 13 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Κινγκ 24 (3/5 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γερομιχαλός, Ερμίδης 2, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης, Χέσον 13 (2/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριγκς 14 (6/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ).

