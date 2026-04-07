Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρέαλ Μαδρίτης
Στο ματς του πρώτου γύρου, οι Μαδριλένοι είχαν επικρατήσει με 89-77.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρέαλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports 4.
Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 23-12, ενώ η αποψινή τους αντίπαλος στην τρίτη, σε απόσταση μίας νίκης (22-13).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τον Κόρι Τζόσεφ, ενώ εκτός παραμένει ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Το σημερινό πρόγραμμα
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (19:00, Novasports 5)
Ζάλγκιρις – Dubai BC (20:00, Novasports 2)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (21:00, Novasports Start)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (21:15, Novasports 4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR (21:30, Novasports Prime)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports 3)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (21:30, Novasports 6)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00, Novasports 3).
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News