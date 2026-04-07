Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ρέαλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρέαλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports 4.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 23-12, ενώ η αποψινή τους αντίπαλος στην τρίτη, σε απόσταση μίας νίκης (22-13).

Στο ματς του πρώτου γύρου, οι Μαδριλένοι είχαν επικρατήσει με 89-77.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τον Κόρι Τζόσεφ, ενώ εκτός παραμένει ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Το σημερινό πρόγραμμα

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (19:00, Novasports 5)

Ζάλγκιρις – Dubai BC (20:00, Novasports 2)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (21:00, Novasports Start)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (21:15, Novasports 4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR (21:30, Novasports Prime)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Novasports 3)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (21:30, Novasports 6)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00, Novasports 3).

