Ο ΟΠΑΘΑ ήττα από την Ηλιούπολη

Την ήττα με 14-10 από την Ηλιούπολη γνώρισε ο ΟΠΑΘΑ στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο και θα ετοιμαστεί, πλέον, για τα πλέι-άουτ. Διαιτητές: Κραβαρίτης-Κουρτίδης. Τα 8λεπτα: 1-4, 4-6, 2-2, 3-2. Τα γκολ της Ηλιούπολης: Παζαϊτης 3, Αλπανέζος 1, Ξανθόπουλος 1, Νοϊκος 1, Σαλπαδήμας 2, Κωνσταντόπουλος 3, Μπερτόλης 2, Χασάπης 1.

ΟΠΑΘΑ: Αποστολίδης, Μπεκρής, Γελάσιος, Κρίκης 2, Καρράς, Μπάρλος 1, Ζιαμπάρας 1, Τουλγαρίδης, Τριαντάφυλλος 2, Γκότσης 1, Βικάτος 3, Μπακούλιας.

