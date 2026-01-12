Ο Τάκης Αντωνόπουλος συνοδεύει την αποστολή της Εθνικής Κ18

Συνοδός αποστολής της Εθνικής ομάδας βόλεϊ Γυναικών Κ18 που έφυγε χθες για την Σόφια της Βουλγαρίας είναι το μέλος του ΔΣ της ΕΟΠΕ Παναγιώτης Αντωνόπουλος.

Η Εθνική γυναικών Κ18 είναι στον Α’ όμιλο μαζί με το Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία και το Κόσοβο, ενώ στον Β’ όμιλο βρίσκονται η Ρουμανία, η Τουρκία και η Σερβία. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στα ημιτελικά και ο τρίτος θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-6. Ο νικητής της διοργάνωσης θα προκριθεί απευθείας στα τελικά του Ευρωβόλεϊ γυναικών Κ18 και οι χώρες που θα καταλάβουν τις θέσεις 2-5 θα προκριθούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Η Εθνική ομάδα βρίσκεται στην Κόνιτσα από τις 26 Δεκεμβρίου και πραγματοποιεί καθημερινές προπονήσεις υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή Κώστα Γκούντα και των συνεργατών του. Μάλιστα, στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας πραγματοποιήθηκαν δύο φιλικοί αγώνες με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Γκούντας λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση για τη Βουλγαρία επέλεξε τις 14 αθλήτριες που θα αγωνιστούν στη Βουλγαρία:

Αθανασία Ανδριοπούλου, Ακραία (ΑΟ Μαρκοπούλου)

Αντιγόνη Δήμου, Διαγώνια (ΑΟ Μαρκοπούλου)

Δήμητρα Ραζακιά, Ακραία (ΣΦΠ Ολυμπιακός)

Μελίνα Τριαντοπούλου, Διαγώνια (ΣΦΠ Ολυμπιακός)

Κωνσταντίνα Δρέμπελα, Λίμπερο (ΣΦΠ Ολυμπιακός)

Ελισάβετ Ζαφειροπούλου, Ακραία (ΑΓΣ Άρτεμις)

Εβελίνα Γζουντέλλη, Ακραία (ΑΣ Άρης)

Σοφία Παναγιωτοπούλου, Κεντρική (ΠΑΟΚ)

Αναστασία Γάλλου, Κεντρική (ΔΕΚΑ)

Θεανώ Καραγιαννίδου, Λίμπερο (Πήγασος Κοζάνης)

Δήμητρα Παπαθανασίου, Πασαδόρος (ΑΣ Ελπίς Αμπελοκήπων)

Ζωή Χαρίτου, Πασαδόρος (ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας)

Πηνελόπη Τραούδα, Κεντρική (ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου)

Ζωή Κατσαρέλια, Κεντρική (ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου)

Την αποστολή αποτελούν ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Γκούντας, η συνεργάτιδά του Παναγιώτα Κεφαλά, ο τιμ μάνατζερ Κρίτων Αυγερόπουλος, ο στατιστικολόγος Γιάννης Πριόβολος, η φυσιοθεραπεύτρια Δήμητρα-Ελένη Παπαδημητρίου, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ Κώστας Χαριτωνίδης, το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Αντωνόπουλος και ο έφορος εθνικών ομάδων Παναγιώτης Καβαλλιεράκης. Στη Σόφια θα βρεθεί και η διεθνής διαιτητής Έλενα Δανιηλίδου.

