Ο Παναγόπουλος και τα ψεύδη των άλλων

Με απόλυτη ειλικρίνεια σας γράφω τούτο: Ο,τι αναπαράγεται στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο είναι κατά 90% απολύτως ψευδές. Το έχω ζήσει, το έχω σπουδάσει, το έχω διαπιστώσει σε δεκάδες περιπτώσεις. Θυμάμαι τη δημόσια διαπόμπευση ιδιοκτήτη νοσοκομείου ότι δεν είχε δηλώσει προσωπικά έσοδα 10 εκατομμύριων ευρώ.

Τι έκανε η εταιρεία του; Κάθε πρώτη του μήνα έβαζε τα χρήματά της στον προσωπικό λογαριασμό του, για να τοκίζονται (σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας δεν τοκίζονται). Κάθε 29 του μήνα, τα χρήματα επέστρεφαν στην εταιρεία για να κλείσει λογιστικά την κίνησή της, προσθέτοντας και τους τόκους. Ο ιδιοκτήτης βγήκε σαν απατεώνας που έκρυβε ατομικά του έσοδα. Το όνομά του μπήκε και στις λίστες των οφειλετών, αφού του έβαλαν και πρόστιμα. Αργότερα, ο ίδιος αποκαταστάθηκε πλήρως, ο διασυρμός του όχι.

Τώρα έχουμε την υπόθεση Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ. Δεν γνωρίζω τίποτε από την υπόθεση, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι καθαρός. Γιατί; Γιατί επαναλαμβάνω ότι το 90% όσων ακούμε στα κανάλια και στα κόμματα είναι ψέματα. Δείτε τι κάνουν. Αφού όλοι τους αναφέρουν ότι έχει το τεκμήριο της αθωότητας, για να υποκρίνονται ότι ακολουθούν τη δεοντολογία, στη συνέχεια δημοσιογράφοι και πολιτικοί τον καταδικάζουν.

Το ΠΑΣΟΚ αντί να συνομιλήσει μαζί του και να διαπιστώσει την αλήθεια, έσπευσε να τον καταγγείλει. Οι δημοσιογράφοι αναφέρονται σε θέματα που δεν γνωρίζουν καν, μόνο φήμες υπάρχουν. Και το χειρότερο: Η αρχή που έβγαλε τα πορίσματα κατά Παναγόπουλου, μέχρι σήμερα δεν του έχει στείλει το κατηγορητήριο, ώστε να μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στο υβρεολόγιο που βιώνει ο άνθρωπος.

Πώς καταλαβαίνω ότι ο Παναγόπουλος είναι καθαρός; Δεν ακούω ούτε ένα στοιχείο για το αντίθετο. Μόνο αρλούμπες. Επιπλέον στη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος χθες, είδα έναν καθαρό άνθρωπο που έχει όλα τα στοιχεία για να ακυρώσει κάθε κατηγορία.

Ο χρόνος θα μας δείξει πού αρχίζει και πού τελειώνει η υπόθεση Παναγόπουλου. Ομως το χάος στη δημόσια ζωή μέσω και της τηλεόρασης είναι μια σταθερή παράμετρος. Πάντα θα ψεύδονται κατά 90%. Χωρίς έλεος και φυσικά χωρίς ίχνος δεοντολογίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



