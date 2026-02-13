Ο Παναγόπουλος και τα ψεύδη των άλλων

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Ο Παναγόπουλος και τα ψεύδη των άλλων
13 Φεβ. 2026 19:00
Pelop News

Με απόλυτη ειλικρίνεια σας γράφω τούτο: Ο,τι αναπαράγεται στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο είναι κατά 90% απολύτως ψευδές. Το έχω ζήσει, το έχω σπουδάσει, το έχω διαπιστώσει σε δεκάδες περιπτώσεις. Θυμάμαι τη δημόσια διαπόμπευση ιδιοκτήτη νοσοκομείου ότι δεν είχε δηλώσει προσωπικά έσοδα 10 εκατομμύριων ευρώ.

Τι έκανε η εταιρεία του; Κάθε πρώτη του μήνα έβαζε τα χρήματά της στον προσωπικό λογαριασμό του, για να τοκίζονται (σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας δεν τοκίζονται). Κάθε 29 του μήνα, τα χρήματα επέστρεφαν στην εταιρεία για να κλείσει λογιστικά την κίνησή της, προσθέτοντας και τους τόκους. Ο ιδιοκτήτης βγήκε σαν απατεώνας που έκρυβε ατομικά του έσοδα. Το όνομά του μπήκε και στις λίστες των οφειλετών, αφού του έβαλαν και πρόστιμα. Αργότερα, ο ίδιος αποκαταστάθηκε πλήρως, ο διασυρμός του όχι.

Τώρα έχουμε την υπόθεση Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ. Δεν γνωρίζω τίποτε από την υπόθεση, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι καθαρός. Γιατί; Γιατί επαναλαμβάνω ότι το 90% όσων ακούμε στα κανάλια και στα κόμματα είναι ψέματα. Δείτε τι κάνουν. Αφού όλοι τους αναφέρουν ότι έχει το τεκμήριο της αθωότητας, για να υποκρίνονται ότι ακολουθούν τη δεοντολογία, στη συνέχεια δημοσιογράφοι και πολιτικοί τον καταδικάζουν.

Το ΠΑΣΟΚ αντί να συνομιλήσει μαζί του και να διαπιστώσει την αλήθεια, έσπευσε να τον καταγγείλει. Οι δημοσιογράφοι αναφέρονται σε θέματα που δεν γνωρίζουν καν, μόνο φήμες υπάρχουν. Και το χειρότερο: Η αρχή που έβγαλε τα πορίσματα κατά Παναγόπουλου, μέχρι σήμερα δεν του έχει στείλει το κατηγορητήριο, ώστε να μπορέσει να αμυνθεί απέναντι στο υβρεολόγιο που βιώνει ο άνθρωπος.

Πώς καταλαβαίνω ότι ο Παναγόπουλος είναι καθαρός; Δεν ακούω ούτε ένα στοιχείο για το αντίθετο. Μόνο αρλούμπες. Επιπλέον στη συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος χθες, είδα έναν καθαρό άνθρωπο που έχει όλα τα στοιχεία για να ακυρώσει κάθε κατηγορία.

Ο χρόνος θα μας δείξει πού αρχίζει και πού τελειώνει η υπόθεση Παναγόπουλου. Ομως το χάος στη δημόσια ζωή μέσω και της τηλεόρασης είναι μια σταθερή παράμετρος. Πάντα θα ψεύδονται κατά 90%. Χωρίς έλεος και φυσικά χωρίς ίχνος δεοντολογίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:31 Αγρότες: Παρατεταγμένα τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Πέρασε με 158 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
20:11 Ληστής δεν άφησε τίποτα όρθιο, βούτηξε μέχρι και αλυσοπρίονο! Κλοπές σε 5 σπίτια με λεία 5.000 ευρώ, τάμπλετ, ηχοσύστημα
20:00 Αχαΐα: Σε περίοδο κρίσης η παραδοσιακή αρτοποιία – Υπό πίεση οι φούρνοι γειτονιάς
19:52 Πάτρα: Κλοπές δικύκλων, ληστείες, μέχρι και αλυσίδα με σταυρό από λαιμό ηλικιωμένου!
19:41 Τηλεδιάσκεψη γερμανικής και ελληνικής αστυνομίας για τη Λόρα, η μητέρα της δεν έχει δώσει ακόμα δείγμα DNA
19:31 Σκρέτας στον Peloponnisos FM: «Τα παιδιά αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από τουρνουά»
19:21 Υπόθεση Παναγόπουλου: Το ΠΑΣΟΚ ζητά να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
19:11 Nations League: Το πρόγραμμα της Ελλάδας και του Ομίλου της
19:00 Ο Παναγόπουλος και τα ψεύδη των άλλων
18:51 Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε να ελέγξει το κινητό της, καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή!
18:41 Από τους τσιγαράδες και τον «Έλληνα Εσκομπάρ» στις πειραγμένες αντλίες, οι 10+1 υποθέσεις στο φως από το «ελληνικό FBI», ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Η αξία μιας επιχείρησης σε 3 επίπεδα (Μέρος Α’)
18:21 Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για διασωληνωμένο βρέφος μετά από ανακοπή
18:10 Ανείπωτη τραγωδία, νεκρός σε τροχαίο 15χρονος, σοβαρά τραυματίες δύο συνομήλικοί του
18:00 Πάτρα: Σε τροχιά είσπραξης τα ληξιπρόθεσμα του Δήμου – «Κυνήγι» οφειλών με 3.404 ειδοποιητήρια
17:55 Αλβανία: Ηθοποιός ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση Ράμα γιατί… η ΑΙ υπουργός με το όνομα Diella της μοιάζει
17:48 Κοπή πίτας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου – Κεντρικοί ομιλητές Παπανδρέου, Δουδωνής, Σταρακά
17:38 Έρχεται με απειλητική διάθεση η αφρικανική σκόνη, θα «πνίξει» τη χώρα το σαββατοκύριακο
17:31 «Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της ποινικοποίησης των αντισημιτικών και ρατσιστικών πράξεων», το μήνυμα του Μακρόν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ