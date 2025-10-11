Ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν στον πάγκο του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Πλέον κανονικά ο Εργκίν Αταμάν και οι υπόλοιποι προπονητές θα μπορούν να κοουτσάρουν κανονικά τις ομάδες τους στη δεύτερη αγωνιστική της GBL, μιας και το πρόβλημα που υπήρξε, λύθηκε.

Το ζήτημα που δημιουργήθηκε σχετικά με την νομότυπη παρουσία έξι προπονητών της GBL στους πάγκους των ομάδων τους και πολλών ακόμη τεχνικών λύθηκε. Μέχρι και πριν λίγες ώρες, υπήρξε κίνδυνος ο Εργκίν Αταμάν και άλλοι προπονητές να μην κάτσουν στον πάγκο των ομάδων τους το σαββατοκύριακο, αλλά το Υπουργείο έκανε πίσω.

Το πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι υπάρχουν ορισμένοι προπονητές που δεν κατείχαν κάποιες τυπικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου η παρουσία τους στον πάγκο, δεν θα ήταν νομότυπη μέχρι να λυθεί το ζήτημα.

Οι έξι προπονητές της κορυφαίας κατηγορίας ήταν του Παναθηναϊκού (Αταμάν), της ΑΕΚ (Σάκοτα), του Πανιωνίου (Παβίτσεβιτς), του Αμαρουσίου (Παπαθεοδώρου), του Κολοσσού (Καράσκο) και του ΠΑΟΚ (Ζντοβτς).

Με ανακοίνωση του, το Υπουργείο Αθλητισμού ξεκαθάρισε ότι καταργούνται οι αγκυλώσεις και οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό και το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

“Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει”.

