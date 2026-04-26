O ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε σε 1-1

O ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε σε 1-1
26 Απρ. 2026 21:59
Pelop News

Έφερε τη σειρά στα ίσα η ομάδα του ΠΑΟΚ  που ήταν επιβλητικός στο κλειστό της Πυλαίας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η σειρά επιστρέφει στο Μετς για τον τρίτο αγώνα τη Δευτέρα 04/05.

Οι γηπεδούχοι τιμώρησαν την ομάδα του Ανδρεόπουλου που υπέπεσε σε πολλαπλά λάθη, ειδικά στην υποδοχή. Ο ΠΑΟΚ ήταν ασταμάτητος στον αέρα, παίρνοντας τα δύο πρώτα σετ εύκολα με μεγάλη διαφορά.

Οι ασπρόμαυροι έκαναν το 2-0 με 25-18 και 25-17 αντίστοιχα με παρόμοιο τρόπο. Έως τα μέσα του σετ το τριφύλλι ήταν εξίσου ανταγωνιστικό, αλλά λύγισε με τον ίδιο τρόπο και ο ΠΑΟΚ έφτασε δις να έχει πάνω από επτά συνεχόμενες ευκαιρίες για σετ πόιντ.

Το τρίτο σετ ήταν άκρως ανταγωνιστικό. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αποφασισμένοι να μην παραδοθούν τόσο εύκολα και αντέδρασαν στο 18-16, μετατρέποντας το φινάλε σε θρίλερ. Στο 22-21 ο Τόρες πήρε τον πόντο και με τον Νίλσεν να απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Ο Τόρες έφερε την ομάδα του σε ματς μπολ και ο ίδιος υπέγραψε τη νίκη.

Τα λάθη ήταν πάρα πολλά και για τις δύο ομάδες, φέρνοντας ως αποτέλεσμα χαμηλή συγκομιδή πόντων στους πρωταγωνιστές. Ερνάντες με 16 και Τόρρες με 15 ήταν οι πρωταγωνιστές για τους νικητές. Από μεριάς πρασίνων, Γιάντσουκ και Μπρούνινγκ πρόσθεσαν από 10 πόντους έκαστος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
21:59 O ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό και ισοφάρισε σε 1-1
