Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στην Τουρκία: Στην Άγκυρα το πρώτο διεθνές ταξίδι της θητείας του ΒΙΝΤΕΟ

Στην Τουρκία έφθασε σήμερα ο Πάπας Λέων ΙΔ’, εγκαινιάζοντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παπικής θητείας του. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αμερικανό Ποντίφικα προσγειώθηκε στην Άγκυρα στις 12:20 τοπική ώρα, με δημοσιογράφους -μεταξύ των οποίων και ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου- να μεταδίδουν τις πρώτες εικόνες της επίσκεψης.

Στο πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνεται η πρώτη του επίσημη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το απόγευμα, ο Πάπας αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ενώπιον των τουρκικών Αρχών και του διπλωματικού σώματος στην πρωτεύουσα.

Αργότερα το βράδυ, θα αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα της τετραήμερης επίσκεψης, πριν οδεύσει προς τον επόμενο σταθμό του ταξιδιού του, τον Λίβανο.

