«Ο πατέρας μου είχε παντρέψει πριν από 21 χρόνια κάποιον ξάδελφο ή αδελφό του Φραπέ», η Ντόρα Μπακογιάννη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την υπόθεση «Φραπέ» σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση «Φραπέ», η βουλευτής Χανίων σημείωσε ότι «πριν από 21 χρόνια ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδερφο ή αδερφό του», επισημαίνοντας πως «είναι τρέλα να βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή ένας Κρητικός που γνωρίζει ότι στην Κρήτη οι μισοί είναι κουμπάροι με τους άλλους μισούς και να λέει ότι ο πατέρας μου έχει άμεση σχέση με τον κύριο αυτό».

Αναφερόμενη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Μπακογιάννη παραδέχθηκε ότι «είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη» της κυβέρνησης εκριμώντας ότι «μπορεί να το πληρώσουμε και στην κάλπη», ενώ πρόσθεσε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε από την εποχή του Θεόδωρου Πάγκαλου, τότε που φώναζε τους αγρότες της Κρήτης και έλεγε “ας κοροϊδέψουμε τους κουτόφραγκους”».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαρθρωτικό πρόβλημα», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι «υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια να βγάλουν κάποιοι λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

