Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε στην αφρικανική αντιπροσωπεία το σχέδιο συνθήκης της Κωνσταντινούπολης για την ουκρανική διευθέτηση, όπου, όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος, διευκρινίζονται τα πάντα: «από τον αριθμό των ενόπλων δυνάμεων μέχρι τις μονάδες στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού».

«Εδώ είναι! Είναι εδώ!» – είπε ο Πούτιν, δείχνοντας ένα έγγραφο που υπέγραψε ο εκπρόσωπος της Ουκρανίας το 2022. «Έτσι λέγεται – συμφωνία για μόνιμη ουδετερότητα και εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Πρόκειται για εγγυήσεις. Δεκαοκτώ άρθρα», σημείωσε ο Ρώσος ηγέτης και συνέχισε:

«Δεν συζητήσαμε με την ουκρανική πλευρά ότι αυτή η συνθήκη θα ήταν απόρρητη, αλλά ποτέ δεν την παρουσιάσαμε, ούτε τη σχολιάσαμε. Αυτό το προσχέδιο συμφωνίας μονογραφήθηκε από τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου. Έβαλε την υπογραφή του εκεί. Εδώ είναι», είπε ο Ρώσος πρόεδρος δείχνοντας το χαρτί στην αφρικανική αντιπροσωπεία.

Russia. Ukraine. Putin Treaty intel:#BREAKING St Petersburg Forum this weekend, Russian President Putin showed for the first time a document agreed upon by the Ukrainian side at spring 2022 peace talks. It appears that Russia withdrew forces from around Kiev before Ukraine… pic.twitter.com/yqjZIFciI2

