Ο Πούτιν προχωρά σε αντίποινα: Στην κατάσχεση ρωσικών assets θα εθνικοποιήσει δυτικές εταιρείες εν ριπή οφθαλμού!

Στις προθέσεις του Πούτιν είναι οι εθνικοποιήσεις – εξπρές ξένων περιουσιακών στοιχείων ως αντίποινα για τυχόν κινήσεις της ΕΕ να κατασχέσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Ρωσίας υπέγραψε (30.9.2025) διάταγμα που επιτρέπει την ταχεία πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας. Το διάταγμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της πώλησης διαφόρων εταιρειών, τόσο ρωσικών όσο και ξένων, ανέφεραν οι πηγές. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσει να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα ενδέχεται να ανταποκριθεί με αντίστοιχα μέτρα.

Εκατοντάδες δυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς από τον τραπεζικό έως τα καταναλωτικά αγαθά εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc και Mondelez International Inc.

Ο Πούτιν ενήργησε καθώς οι ηγέτες της ΕΕ που συναντήθηκαν σήμερα (1.10.2025) στη Δανία έδωσαν ώθηση σε ένα σχέδιο για την παροχή δανείων ύψους 140 δισ. ευρώ (164 δισ. δολάρια) στην Ουκρανία από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, πριν από την επίσημη σύνοδο κορυφής στο τέλος του μήνα.

Η μακροχρόνια πρόταση για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων κέρδισε έδαφος μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την άμεση υποστήριξη προς την Ουκρανία, αφήνοντας την Ευρώπη να αναλάβει το βάρος της βοήθειας προς τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο, στην άμυνά της ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Το ρωσικό διάταγμα περιορίζει τις προ-πώλησης αποτιμήσεις σε 10 ημέρες και επιταχύνει την κρατική καταχώριση της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης. Η κρατική Promsvyazbank PJSC ορίστηκε να χειριστεί τέτοιες συναλλαγές, και η εντολή του Πούτιν τόνισε ότι οι αλλαγές ήταν μια απάντηση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Νωρίτερα σήμερα χαρακτήρισε το σχέδιο της ΕΕ για τα περιουσιακά στοιχεία ως «παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας, κλοπή».

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική τάξη θα υπονομευόταν αν η Δύση προχωρούσε στην κατάσχεση των παγωμένων κρατικών αποθεμάτων της Ρωσίας στο εξωτερικό, τα οποία μπλοκαρίστηκαν ως αντίδραση στην εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το νέο διάταγμα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πώληση περιουσιακών στοιχείων που κάποτε ανήκαν σε Ρώσους επενδυτές. Το Κρεμλίνο έχει εντείνει τις κατασχέσεις που στοχεύουν Ρώσους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ξένα διαβατήρια ή που έχουν κατηγορηθεί για εξτρεμισμό ή διαφθορά.

Τα ακίνητα συχνά μεταπωλούνται σε νέους ιδιοκτήτες για να συγκεντρωθούν κεφάλαια για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ακινήτων από το 2022 έφτασε τα 3,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια (48 δισεκατομμύρια δολάρια) τον Ιούνιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Nektorov, Saveliev & Partners, μιας δικηγορικής εταιρείας στη Μόσχα.

