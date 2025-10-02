Ο Πούτιν προχωρά σε αντίποινα: Στην κατάσχεση ρωσικών assets θα εθνικοποιήσει δυτικές εταιρείες εν ριπή οφθαλμού!

Ο πρόεδρος της Ρωσίας υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει την ταχεία πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας

Ο Πούτιν προχωρά σε αντίποινα: Στην κατάσχεση ρωσικών assets θα εθνικοποιήσει δυτικές εταιρείες εν ριπή οφθαλμού!
02 Οκτ. 2025 21:12
Pelop News

Στις προθέσεις του Πούτιν είναι οι εθνικοποιήσεις – εξπρές ξένων περιουσιακών στοιχείων ως αντίποινα για τυχόν κινήσεις της ΕΕ να κατασχέσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αίγυπτος: Προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ

Μάλιστα ο πρόεδρος της Ρωσίας υπέγραψε (30.9.2025) διάταγμα που επιτρέπει την ταχεία πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας. Το διάταγμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της πώλησης διαφόρων εταιρειών, τόσο ρωσικών όσο και ξένων, ανέφεραν οι πηγές. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσει να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα ενδέχεται να ανταποκριθεί με αντίστοιχα μέτρα.

Εκατοντάδες δυτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς από τον τραπεζικό έως τα καταναλωτικά αγαθά εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc και Mondelez International Inc.

Ο Πούτιν ενήργησε καθώς οι ηγέτες της ΕΕ που συναντήθηκαν σήμερα (1.10.2025) στη Δανία έδωσαν ώθηση σε ένα σχέδιο για την παροχή δανείων ύψους 140 δισ. ευρώ (164 δισ. δολάρια) στην Ουκρανία από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, πριν από την επίσημη σύνοδο κορυφής στο τέλος του μήνα.

Η μακροχρόνια πρόταση για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων κέρδισε έδαφος μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την άμεση υποστήριξη προς την Ουκρανία, αφήνοντας την Ευρώπη να αναλάβει το βάρος της βοήθειας προς τη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο, στην άμυνά της ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

Το ρωσικό διάταγμα περιορίζει τις προ-πώλησης αποτιμήσεις σε 10 ημέρες και επιταχύνει την κρατική καταχώριση της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης. Η κρατική Promsvyazbank PJSC ορίστηκε να χειριστεί τέτοιες συναλλαγές, και η εντολή του Πούτιν τόνισε ότι οι αλλαγές ήταν μια απάντηση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Νωρίτερα σήμερα χαρακτήρισε το σχέδιο της ΕΕ για τα περιουσιακά στοιχεία ως «παράνομη κατάσχεση ρωσικής περιουσίας, κλοπή».

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική τάξη θα υπονομευόταν αν η Δύση προχωρούσε στην κατάσχεση των παγωμένων κρατικών αποθεμάτων της Ρωσίας στο εξωτερικό, τα οποία μπλοκαρίστηκαν ως αντίδραση στην εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το νέο διάταγμα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πώληση περιουσιακών στοιχείων που κάποτε ανήκαν σε Ρώσους επενδυτές. Το Κρεμλίνο έχει εντείνει τις κατασχέσεις που στοχεύουν Ρώσους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ξένα διαβατήρια ή που έχουν κατηγορηθεί για εξτρεμισμό ή διαφθορά.

Τα ακίνητα συχνά μεταπωλούνται σε νέους ιδιοκτήτες για να συγκεντρωθούν κεφάλαια για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ακινήτων από το 2022 έφτασε τα 3,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια (48 δισεκατομμύρια δολάρια) τον Ιούνιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Nektorov, Saveliev & Partners, μιας δικηγορικής εταιρείας στη Μόσχα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Μέσι: Περιοδεία στην Ινδία με ποδόσφαιρο, Bollywood, συναυλίες και φεστιβάλ φαγητού!
23:36 Αυτός είναι ο τρόπους που πρέπει να μιλάτε στον σκύλο σας για να σας καταλαβαίνει!
23:20 Η μάχη του Σεπτεμβρίου στη μικρή οθόνη, οι νικητές και οι χαμένοι!
23:03 «Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη» συγκλονίζει η χαροκαμένη μάνα Ιωάννα Καραχρήστου
23:00 Νετανιάχου: Συνεχάρη το Ναυτικό, τουλάχιστον 400 συλλήψεις
22:55 «Η FIFA δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα», διπλωματική στάση Ινφαντίνο
22:45 ΗΠΑ: Κυνηγός πυροβόλησε και σκότωσε 17χρονο γιατί τον πέρασε για σκίουρο!
22:41 Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο με τραυματία!
22:32 Η μεγάλη κλήρωση Τζόκερ
22:20 Μάντσεστερ: Δύο νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες έξω από συναγωγή, το Ισραήλ κατηγορεί τη Βρετανία για αδράνεια ΦΩΤΟ
22:10 Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, αλλά …πνίγηκε στο ΟΑΚΑ
22:00 Οι περιοχές που τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα και αύριο (3/10/2025), τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
21:46 Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση παρούσα στα κρίσιμα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας
21:40 Μιρέλα Ρούτσι: «Ο σύζυγός μου δεν θα κάνει πίσω. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για την άδεια εκταφής»
21:33 Αναγκαιότητα ο ασφαλής δρόμος προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
21:23 «Ανοίγει το στόμα δύο φορές και μου κάνει, αχ, αχ και ξεψύχησε το παιδί μας» συγκλονίζει η γιαγιά της δολοφονημένης εγγονής της
21:12 Ο Πούτιν προχωρά σε αντίποινα: Στην κατάσχεση ρωσικών assets θα εθνικοποιήσει δυτικές εταιρείες εν ριπή οφθαλμού!
20:59 Αίγυπτος: Προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ
20:54 Βόλος: Δύο χρόνια φυλακή σε 64χρονη που χτυπούσε τα ανήλικα ανίψια της
20:45 Ιωάννινα: Φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης με ύψος έως και 3 μ.! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ