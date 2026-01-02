Ο Πούτιν θα είχε σταματήσει, αν…

Η New York Post είναι δυναμικά η κύρια φιλοτραμπική εφημερίδα εδώ και χρόνια. Δεν περνά απαρατήρητο λοιπόν ότι στο κύριο άρθρο της ζητά από τον Τραμπ σκληρότερες κυρώσεις κατά του Πούτιν, γράφοντας:

– Στην Αλάσκα, στον Πούτιν προσφέρθηκε ειρήνη και εκείνος επέλεξε να φτύσει την Αμερική στο πρόσωπο. Δεν είναι έντιμος διαμεσολαβητής, ούτε αξιοποιεί ευκαιρίες για ειρήνη.

– Ο Ρώσος δικτάτορας Βλαντίμιρ Πούτιν επιλέγει τα ψέματα, το μίσος και τον θάνατο. Η απάντηση δεν θα πρέπει να είναι περισσότερες παραχωρήσεις, αλλά περισσότερη πίεση.

– Η Ρωσία είναι παντού, αντίθετη στην ατζέντα του Τραμπ, στηρίζει το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

– Το Κίεβο έχει κάνει το καθήκον του. Η ευθύνη θα πρέπει να περάσει στον Πούτιν: είτε πρέπει να ανταποκριθεί είτε πρέπει να αντιμετωπίσει αυστηρότερες κυρώσεις και πιο φονικά όπλα στην Ουκρανία.

Η New York Post αναφερόμενη στον Τραμπ καταλήγει: «Ας μας γλιτώσει από τα κροκοδείλια δάκρυά του και ας αυξηθεί η πίεση».

Το κύριο άρθρο της New York Post το ανάρτησε ο ίδιος ο Τραμπ και πλέον η συζήτηση είναι μια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είχε λήξει, αν ο Τραμπ είχε ενισχύσει με όπλα την Ουκρανία και είχε επιβάλλει βαριές κυρώσεις στον Πούτιν.

Η Ρωσία υποφέρει από τον πόλεμο με 1.000.000 νεκρούς και τραυματίες, με διωγμούς πολιτών που διαφωνούν, με οικονομική ύφεση και μια ισχυρή βουβή αναταραχή στην κοινωνία της που δεν αντέχει τα φέρετρα και τους χιλιάδες ανάπηρους. Ο Τραμπ έκανε λάθος, θα το διορθώσει;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



