Ο Πούτιν θα είχε σταματήσει, αν…

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Βλαντίμιρ Πούτιν
02 Ιαν. 2026 21:00
Pelop News

Η New York Post είναι δυναμικά η κύρια φιλοτραμπική εφημερίδα εδώ και χρόνια. Δεν περνά απαρατήρητο λοιπόν ότι στο κύριο άρθρο της ζητά από τον Τραμπ σκληρότερες κυρώσεις κατά του Πούτιν, γράφοντας:

– Στην Αλάσκα, στον Πούτιν προσφέρθηκε ειρήνη και εκείνος επέλεξε να φτύσει την Αμερική στο πρόσωπο. Δεν είναι έντιμος διαμεσολαβητής, ούτε αξιοποιεί ευκαιρίες για ειρήνη.
– Ο Ρώσος δικτάτορας Βλαντίμιρ Πούτιν επιλέγει τα ψέματα, το μίσος και τον θάνατο. Η απάντηση δεν θα πρέπει να είναι περισσότερες παραχωρήσεις, αλλά περισσότερη πίεση.
– Η Ρωσία είναι παντού, αντίθετη στην ατζέντα του Τραμπ, στηρίζει το Ιράν και τη Βενεζουέλα.
– Το Κίεβο έχει κάνει το καθήκον του. Η ευθύνη θα πρέπει να περάσει στον Πούτιν: είτε πρέπει να ανταποκριθεί είτε πρέπει να αντιμετωπίσει αυστηρότερες κυρώσεις και πιο φονικά όπλα στην Ουκρανία.

Η New York Post αναφερόμενη στον Τραμπ καταλήγει: «Ας μας γλιτώσει από τα κροκοδείλια δάκρυά του και ας αυξηθεί η πίεση».

Το κύριο άρθρο της New York Post το ανάρτησε ο ίδιος ο Τραμπ και πλέον η συζήτηση είναι μια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είχε λήξει, αν ο Τραμπ είχε ενισχύσει με όπλα την Ουκρανία και είχε επιβάλλει βαριές κυρώσεις στον Πούτιν.

Η Ρωσία υποφέρει από τον πόλεμο με 1.000.000 νεκρούς και τραυματίες, με διωγμούς πολιτών που διαφωνούν, με οικονομική ύφεση και μια ισχυρή βουβή αναταραχή στην κοινωνία της που δεν αντέχει τα φέρετρα και τους χιλιάδες ανάπηρους. Ο Τραμπ έκανε λάθος, θα το διορθώσει;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:55 Έξι συμπτώματα κατάθλιψης στη μέση ηλικία που αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας
21:40 ΑΑΔΕ: Πρόστιμα σε περίπου 790.000 ιδιοκτήτες για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026
21:29 Συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για το ουκρανικό την Τρίτη στο Παρίσι με τον Μητσοτάκη
21:18 Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας: Ένας χρόνος δημιουργίας και εξωστρέφειας – Ο απολογισμός του 2025
21:09 Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Απόβαση στην Κρήτη – Πάνω από 6.000 εισιτήρια έχουν διαθέσει οι Πειραιώτες
21:05 Πελετίδης για κατάργηση Σχολικών Επιτροπών: «Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση»
21:00 Ο Πούτιν θα είχε σταματήσει, αν…
20:51 Γιάννης Πάριος: Η εγγονή του τραγούδησε για πρώτη φορά στον ΑΝΤ1
20:42 ΗΠΑ: Το FBI έπιασε 18χρονο που ήθελε να μαχαιρώσει 20 ανθρώπους σε ρεβεγιόν
20:30 Λαμία: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας την Πρωτοχρονιά
20:18 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Τα βεγγαλικά στα μπουκάλια, οι 40 νεκροί και οι 119 τραυματίες
20:08 Ηρακλής Πατρών: Ο αρχηγός επέστρεψε στο σπίτι του
20:07 Πάτρα: Συνελήφθη ο 19χρονος για την επίθεση σε 12χρονο
20:04 Θρίλερ με την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία: «Δεν έχει ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε»
20:00 Πάτρα: «Πράσινο φως» για νέες μετρήσεις ρύπανσης της ατμόσφαιρας
19:53 Τροχαίο στην παλιά εθνική Πατρών – Πύργου στον Άνω Αλισσό – Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα
19:49 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Θα πάει στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος;
19:47 Ο ΝΟΠ πιστός και φέτος στο έθιμο
19:40 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Καλαβρύτων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο
19:32 Ανεστίδης: Την Κυριακή οι αγρότες θα ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ