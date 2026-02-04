Ο πρόεδρος του ΕΣΠ Μάκης Κατσιγιάννης απαντάει στην αντιπολίτευση: «Δύο άνθρωποι με μια σφραγίδα»

Με λόγο ευθύ, χωρίς υπεκφυγές και με σαφή διάθεση να κλείσει τον κύκλο της εσωστρέφειας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Μάκης Κατσιγιάννης, απαντά για πρώτη φορά δημόσια και σε βάθος στις επικρίσεις που δέχθηκε από μερίδα συναδέλφων του μέσα στον ίδιο τον Σύλλογο.

Στις αποκλειστικές του δηλώσεις στην «Peloponnisos fm», ο κ. Κατσιγιάννης απορρίπτει τις αιτιάσεις περί «κομματικής χρήσης» του Εμπορικού Συλλόγου και αμφισβητεί ανοιχτά τη θεσμική και πολιτική νομιμοποίηση όσων επιχειρούν να εμφανιστούν ως αντιπολίτευση.

Ο πρόεδρος του ΕΣΠ βάζει εξαρχής στο στόχαστρο τον ίδιο τον όρο «αντιπολίτευση», τον οποίο χαρακτηρίζει παραπλανητικό. Oπως εξηγεί, η παράταξη “Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων” από την οποία προέρχονται οι επικριτές του συμμετέχει κανονικά στη διοίκηση του Συλλόγου και δεν βρίσκεται απέναντι, θεσμικά ή πολιτικά.

«Μιλάμε για δύο ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη σφραγίδα μιας παράταξης, την ώρα που οι υπόλοιποι εκλεγμένοι συνεργάζονται μαζί μας», σημειώνει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πρόβλημα δεν αφορά τη διοίκηση, αλλά εσωτερικές ισορροπίες της ίδιας της παράταξης που διαμαρτύρεται.

Η κριτική του κ. Κατσιγιάννη δεν σταματά στην αριθμητική. Αντίθετα, αποκτά σαφές πολιτικό περιεχόμενο, καθώς καλεί τους επικριτές του να αναρωτηθούν γιατί τα ίδια τους τα στελέχη επιλέγουν τη συνεργασία με τη σημερινή διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου.

Κατά τον ίδιο, αυτή η στάση των εκλεγμένων μελών αποτελεί έμμεση αλλά καθαρή αποδοχή της διοικητικής γραμμής που ακολουθείται και αποδυναμώνει το αφήγημα περί «αυταρχικής» ή «κομματικά κατευθυνόμενης» λειτουργίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο πρόεδρος του ΕΣΠ στον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου, τονίζοντας ότι υπό τη δική του προεδρία επιδιώκεται η σύνθεση και όχι η σύγκρουση. Δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν τρέφει προσωπικές εμπάθειες και ότι δεν μεταφέρει πολιτικές ή άλλες διαφορές στη διοίκηση.

Απαντώντας στις αιχμές για τη χρήση των γραφείων του ΕΣΠ, ο κ. Κατσιγιάννης δηλώνει ότι δεν αντιλαμβάνεται γιατί θα έπρεπε να απολογηθεί επειδή στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής συνέντευξης κλήθηκε να μιλήσει και για την προσωπική του πορεία, μέσα από τον φυσικό χώρο του θεσμού που εκπροσωπεί, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι ο Σύλλογος μετατρέπεται σε «όχημα» οποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ»

Με ανακοίνωσή της, η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» κατηγορεί τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών για θεσμικό ολίσθημα, μετά τη δήλωσή του ότι «δεν βλέπει και δεν ασχολείται» με συγκεκριμένη παράταξη. Τονίζει ότι ο ρόλος του προέδρου επιβάλλει να εκπροσωπεί όλους ανεξαιρέτως και εγείρει σοβαρά ερωτήματα, ιδίως από τη στιγμή που τρία μέλη της παράταξης αυτής συμμετέχουν στο Προεδρείο. Καλεί τόσο τον πρόεδρο να τοποθετηθεί καθαρά και ενωτικά, όσο και τα μέλη του προεδρείου να ξεκαθαρίσουν αν συντάσσονται με τις ανακοινώσεις της παράταξής τους ή με τη διοίκηση. Η ανακοίνωση καταλήγει ότι τέτοιες δηλώσεις διχάζουν, πλήττουν το κύρος του Συλλόγου και πως οι έμποροι ζητούν σοβαρότητα, θεσμική λειτουργία και καθαρές κουβέντες.

