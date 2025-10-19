Ο Προμηθέας 2014 μπλακ-άουτ στο φινάλε και ήττα στη Λιβαδειά – Βίντεο

Ο Προμηθέας 2014 ηττήθηκε στη Λιβαδειά από τον εκεί Εθνικό με 82-75 σε παιχνίδι για την 3η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της National League 1.

Η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου πλήρωσε στην ουσία το μπλακ-άουτ που υπέστη στην τελευταία περίοδο, όταν ενώ το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο, ξαφνικά στο 37΄ το πατρινό συγκρότημα βρέθηκε πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά (79-68). Οι γηπεδούχοι είχαν ηγέτη τον πολύπειρο Αλέξη Κυρίτση, ενώ στον πάγκο τους έκανε ντεμπούτο ο Σωτήρης Νικολαϊδης.

Διαιτητές: Αργυρούδης-Καλογερόπουλος-Ραπτογιάννης. Τα 10λεπτα: 23-21, 46-39 (ημ.), 60-61, 82-75.

ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. (Νικολαΐδης): Βουδούρης 2, Γκατζιάς 8 (2), Κυρίτσης 34 (2), Αμβραζής 20, Καρακατσάνης 2, Καλημέρης, Κουτσούμπας, Μολφέτας 8 (1), Αναστασόπουλος 6 (1), Ζαρκαδούλας 2.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης 5 (1), Σταμούλος, Δενδής 14 (3), Καπετάκης 23 (2), Αλεξανδρόπουλος, Σκληρός 3, Πούλος 8, Πρέκας 5 (1), Κομνιανίδης 10, Κιόσια 7.

