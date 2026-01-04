Ο Προμηθέας 2014 έχασε στις λεπτομέρειες από τον πρωτοπόρο Κρόνο

Παρά την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η νεανική ομάδα του Προμηθέα 2014 , μετά από μεγάλο ντέρμπι έχασε εντός έδρας με 64-63 από τον πρωτοπόρο Κρόνο Άγιου Δημητρίου, στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής.

Η πατρινή ομάδα παρέμεινε στην 4η θέση, όμως έχασε ευκαιρία για μια σπουδαία νίκη, καθώς αν είχε λίγο μεγαλύτερη προσοχή και εμπειρία, θα μπορούσε να είχε πάρει το ροζ φύλλο αγώνα και να είχε μπει στο “κόλπο” για την πρώτη δυάδα.

Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό και κρίθηκε όταν ο Τσουργιάννης με πολύ δύσκολη ατομική προσπάθεια απάντησε στις 3/3 βολές του Πούλου και με 1,7’’ να απομένουν διαμόρφωσε το 62-64. Στην επόμενη φάση ο Καπετάκης κέρδισε φάουλ πριν η μπάλα μπει στο παρκέ για την επαναφορά, και με μια βολή μείωσε σε 63-64, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν οι γηπεδούχοι, που προηγήθηκαν με 22-7 στο ξεκίνημα του αγώνα να πάρουν τη νίκη.

Τα 10λεπτα: 22-10, 31-31, 49-44, 63-64.

ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης, Οικονομίδης, Δενδής 2, Καπετάκης 13 (1), Ράλλης , Αλεξανδρόπουλος 3 (1), Σκληρός 5, Πούλος 16 (2), Πρέκας 18 (2), Κομνιανίδης 4, Κιόσια 2, Μέγγος

Κρόνος Αγ. Δημητρίου (Καραμπάς): Τουτζιαράκης 6, Παπαδιονυσίου 16 (1), Γκάθραϊτ 7 (1), Λυσάνδρου, Μοτσενίγος 3 (1), Δημητρίου 6, Τσουργιάννης 16, Μαστόρος 6, Καραλευθέρης 2, Τσάβος, Ψημίτης 2

