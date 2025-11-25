Ο Προμηθέας 2014 έκανε τη δουλειά με τη Σαρωνίδα και ανεβαίνει

Πήρε τη νίκη με 85-79

25 Νοέ. 2025 22:36
Με 85-79 νίκησε ο Προμηθέας 2014 τη Σαρωνίδα σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα (25/11/2025) η 8η αγωνιστική του 2ου ομίλου της National League 1.

Διαιτητές: Λιότσιος, Σκουλαρίκης και Ψύχας

Δεκάλεπτα: 24-19, 46-34, 61-55, 85-79

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Nτάγιος): Σοϊλεμετζίδης 3 (1), Σταμούλος, Δενδής 7 (2), Καπετάκης 25 (3), Ράλλης 2, Σκληρός 11, Μαξιλάρης, Πούλος 15 (1), Πρέκας 9 (1), Κομνιανίδης 7 (1), Κατσιγιάννης, Κιόσια 6

ΣΑΡΩΝΙΔΑ (Μόμτσος): Οουαντίντζο 12 (1), Κοντούδης 14, Παξινός 6 (2), Δελίδης 8 (2), Παπαζήσης 8, Μόμτσος 2, Καππής, Βισέντιν 26, Κατωπόδης 3 (1)

Αναλυτικά η 8η αγωνιστική

2ος Όμιλος

Σάββατο 22/11

Έσπερος Λαμίας-Πανελευσινιακός 60-71
Κρόνος-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 75-64
Απόλλων-Έσπερος Καλλιθέας 88-60
Παγκράτι-Εθνικός Λιβαδειάς 66-63
Ν. Κηφισιά-Ηλυσιακός 68-75

Τρίτη 25/11

ΕΑ Προμηθέας 2014-ΝΟ Σαρωνίδας 85-79
Η βαθμολογία

1) Κρόνος 14 548-458 90
2) Απόλλων 14 579-516 63
3) Προμηθέας 2014 13 681-644 37
4) Ν. Κηφισιά  618-595 23
5) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 12 586-569 17
6) Εθνικός Λιβαδειάς 12 575-594 -19
7) Ηλυσιακός 11 536-489 47
8) Πανελευσινιακός 11 531-534 -3
9) Παγκράτι 11 513-530 -17
10) Ιόνιος 9 533-537 -4
11) Σαρωνίδα 9 525-583 -58
12) Έσπερος Καλλιθέας 8 472-548 -76
13) Έσπερος Λαμίας 8 453-553 -100

* Ιόνιος, Σαρωνίδα, Παγκράτι, Εσπερος Καλλιθέας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Ηλυσιακός, Έσπερος Λαμίας και Πανελευσινιακός έκαναν το ρεπό τους

