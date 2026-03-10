Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας

Ο Προμηθέας 2014 δεν αντιμετώπισε προβλήματα στο εξ αναβολής εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον ΝΟ Σαρωνίδας.

Ο Προμηθέας 2014 ήταν σαρωτικός απέναντι στον ΝΟ Σαρωνίδας
10 Μαρ. 2026 20:29
Pelop News

Σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 1, ο ΕΑ Προμηθέας 2014 επικράτησε 93-67 του ΝΟ Σαρωνίδας. Διαιτητές: Τεφτίκης-Κουτίβης-Διαμαντής. Τα 10λεπτα: 14-28, 25-49 (ημ.), 46-71, 67-93.

ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γεωργαντάς): Βισέντιν 16, Παπαζήσης 10 (2), Οουαντίντζο 4, Κοζοκάρου 6, Τσάμης 8, Κοντούδης 1, Σαραντόπουλος 7, Δελίδης 3 (1), Μόμτσος 2, Παξινός 6, Ευαγγελόπουλος 4.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Κομνιανίδης 19 (1), Κιόσια 12, Ράλλης 15 (3), Πρέκας 14 (1), Δενδής 2, Αλεξανδρόπουλος 3 (1), Πούλος 14 (2), Σοϊλεμετζίδης 5 (1), Σκληρός 4, Σταμούλος, Μέγγος 5 (1), Κατσιγιάννης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 38 1566-1338 228
2) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας 34 1549-1495 54
3) Προμηθέας Πάτρας 33 1720-1585 135
4) Πανελευσινιακός 33 1527-1442 85
5) Απόλλων Πάτρας 33 1623-1560 63
6) Εθνικός Λιβαδειάς 31 1532-1496 36
7) Ηλυσιακός 30 1477-1420 57
8) Παγκράτι 29 1400-1363 37 9) Ιόνιος 27 1404-1507 -103
10) Σαρωνίδα 27 1531-1658 -127
11) Έσπερος Λαμίας 26 1425-1535 -110
12) Έσπερος Καλλιθέας 24 1378-1586 -208
13) ΑΕΝ Κηφισιάς 19 931-1078 -147

* Ιόνιος, Σαρωνίδα, Παγκράτι, Εσπερος Καλλιθέας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Ηλυσιακός, Εσπερος Λαμίας και Πανελευσινιακός έκαναν το ρεπό τους.
* Εθνικός Λιβαδειάς και Παγκράτι, έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
* Η Ν. Κηφισιά αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

