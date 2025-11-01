Ο Προμηθέας αγρίεψε και συνέτριψε την Καρδίτσα – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Πράγματα και θαύματα έκανε απόψε μέσα στο παρκέ ο Προμηθέας, με αποτέλεσμα να συντρίψει την Καρδίτσα.

01 Νοέ. 2025 20:02
Ισοπεδωτικός ήταν ο Προμηθέας Βίκος Cola απόψε και την… πλήρωσε η κακομοίρα η Καρδίτσα, η οποία, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης, σε κανένα άλλο σημείο του αγώνα δεν… ήταν στο παρκέ!

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη μετά τις ήττες από τον ΠΑΟΚ στην Πάτρα και από τη Ρίτας στο Βίλνιους, επέστρεψε στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να φτάσει στην ευρεία επικράτηση με 91-62, έχοντας… καθαρίσει ήδη από το ημίχρονο με τουε 57 πόντους που πέτυχε.

Φοβερός και τρομερός ο Γκρέι με 28 πόντους, ενώ 21 πόντους πέτυχε ο Χάμοντς και 18 ο Κόουλμαν. Παράλληλα, πολύ καλό παιχνίδι έκαναν ο πολυδιάστατος Μπαζίνας και ο αναγεννημένος Καραγιαννίδης (με 9 και 7 πόντους αντίστοιχα).

Ο αγώνας

Η ομάδα του Γιώργου Λημνιάτη έκανε επίδειξη δύναμης για 20′ απέναντι στην Καρδίτσα και αυτό ήταν αρκετό για να καθαρίσει το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 28-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 25 πόντους (57-32).

Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου δεν μπόρεσαν να ανακόψουν τον καταιγιστικό ρυθμό του Προμηθέα στο πρώτο μέρος, αλλά ούτε και να βελτιώσουν την εικόνα της αναμέτρησης στο δεύτερο μέρος πλησιάζοντας στο σκορ.

Ο Προμηθέας αγρίεψε και συνέτριψε την Καρδίτσα - Φωτογραφίες/δηλώσεις Ο Προμηθέας αγρίεψε και συνέτριψε την Καρδίτσα - Φωτογραφίες/δηλώσεις Ο Προμηθέας αγρίεψε και συνέτριψε την Καρδίτσα - Φωτογραφίες/δηλώσεις Ο Προμηθέας αγρίεψε και συνέτριψε την Καρδίτσα - Φωτογραφίες/δηλώσεις
