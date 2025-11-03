Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Claudell Harris Jr.

Μια ακόμη προσθήκη για την ομάδα του Προμηθέα η οποία έκανε γνωστό ότι απέκτησε τον Αμερικανό Claudell Harris Jr. Ο οποίος υπέγραψε για δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει: «Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του αθλητή Claudell Harris Jr., ο οποίος θα είναι παίκτης της ομάδας μας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Claudell Harris Jr. είναι γεννημένος στη 1 Οκτωβρίου του 2002 και κατάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA, όπου την πρώτη διετία αγωνίστηκε στους Charleston Southern Buccaneers (2021-23), ενώ τα επόμενα δύο χρόνια μετακόμισε πρώτα στους Boston College Eagles (2023-24) και στους Mississippi State Bulldogs αντίστοιχα (2024-25), έχοντας σταθερή και ανοδική πορεία, με πολύ υψηλά νούμερα. Φέτος, στην ”rookie” σεζόν του στην Ευρώπη, ξεκίνησε τη σεζόν από την φινλανδική Salon Vilpas, με την οποία πραγματοποίησε ένα ”εκρηκτικό” ξεκίνημα, μετρώντας 19,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ, σουτάροντας παράλληλα με 46% από τη γραμμή του τριπόντου.

Υποδεχόμαστε στην οικογένεια του Προμηθέα τον Claudell Harris Jr. και του ευχόμαστε να πετύχει όλους τους στόχους του σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο».

