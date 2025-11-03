Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Claudell Harris Jr.

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Claudell Harris Jr.
03 Νοέ. 2025 12:51
Pelop News

Μια ακόμη προσθήκη για την ομάδα του Προμηθέα η οποία έκανε γνωστό ότι απέκτησε τον Αμερικανό Claudell Harris Jr. Ο οποίος υπέγραψε για δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει:  «Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του αθλητή Claudell Harris Jr., ο οποίος θα είναι παίκτης της ομάδας μας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Claudell Harris Jr. είναι γεννημένος στη 1 Οκτωβρίου του 2002 και κατάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA, όπου την πρώτη διετία αγωνίστηκε στους Charleston Southern Buccaneers (2021-23), ενώ τα επόμενα δύο χρόνια μετακόμισε πρώτα στους Boston College Eagles (2023-24) και στους Mississippi State Bulldogs αντίστοιχα (2024-25), έχοντας σταθερή και ανοδική πορεία, με πολύ υψηλά νούμερα. Φέτος, στην ”rookie” σεζόν του στην Ευρώπη, ξεκίνησε τη σεζόν από την φινλανδική Salon Vilpas, με την οποία πραγματοποίησε ένα ”εκρηκτικό” ξεκίνημα, μετρώντας 19,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ, σουτάροντας παράλληλα με 46% από τη γραμμή του τριπόντου.

Υποδεχόμαστε στην οικογένεια του Προμηθέα τον Claudell Harris Jr. και του ευχόμαστε να πετύχει όλους τους στόχους του σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
14:58 «Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
14:51 Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
14:51 Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι
14:40 ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις
14:38 «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο
14:29 Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
14:27 Διανομή ειδών ιματισμού και σχολικών από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
14:24 Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
14:16 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
14:15 Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο
14:07 ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
14:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου
14:00 Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»
13:49 Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»
13:47 Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου
13:44 Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα
13:36 Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ