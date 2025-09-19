Ο Προμηθέας δίνει φιλικό με τον ΑΟ Μυκόνου

Το roller coaster της προετοιμασίας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς για τον Προμηθέα Βίκος Cola, με το πατρινό συγκρότημα μετά το φιλικό παιχνίδι με τους Βίκος Falcons, να συμμετέχει σήμερα και αύριο στο 6ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

Το τουρνουά διοργανώνει το Περιστέρι στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», τιμώντας τη μνήμη του πρόωρα χαμένου αθλητή του συλλόγου Νίκου Φάσουρα. Εκτός από τους «Προμηθείς» και τους διοργανωτές, συμμετέχουν ο Αρης και ο ΑΟ Μυκόνου, με το διήμερο να δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα Baset League.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 18.00 τον ΑΟ Μυκόνου, ενώ στις 20.45 οι οικοδεσπότες θα παίξουν με τον Αρη. Την Κυριακή οι «Προμηθείς» θα αγωνιστούν απέναντι στο Περιστέρι στις 19.15, ενώ στις 16.30 θα προηγηθεί η αναμέτρηση Αρης-ΑΟ Μυκόνου . Αυτή θα είναι η τελευταία πρόβα του Προμηθέα πριν ταξιδέψει στη Ρόδο για το Super Cup.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης θα έχει στη διάθεσή του τους Μπαζίνα, Σταυρακόπουλο, Καπετάκη, Κομνιανίδη, Πλώτα, Μακούρα, Λάγιο, Πρέκα, Χάμοντς, Καραγιαννίδη, Κόλεμαν και Πόλιπακ, ενώ ερωτηματικό είναι ο Μακ Κάλουμ, ο οποίος είχε έναν μικρό τραυματισμό στο φιλικό με τους Βίκος Falcons. Λογικά ο Γκρέι θα είναι διαθέσιμος για το Super Cup και δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Περιστερίου.

