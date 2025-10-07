Ο Προμηθέας πρώτη νίκη στο BCL, 89-83 τη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Και τη νίκη στην πρεμιέρα του BCL πήρε ο Προμηθέας Βίκος Cola (89-83 τη Χαϊδελβέργη) και αρκετά καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα (παρά τα νεκρά διαστήματα στο τελευταίο 5λεπτο) και το αίμα του πήρε πίσω για την ήττα στο «Ιβανόφειο» από τον Ηρακλή στο ξεκίνημα της Basket League.

Οι «Προμηθείς» έδειξαν ότι βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (19.00) με το Μαρούσι, στο «come back του Ηλία Παπαθεοδώρου στο «Τόφαλος», αλλά και του αγώνα με τη Λέγκια στις 15 Οκτωβρίου στη Βαρσοβία για τη 2η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου του BCL.

Ο Ρομπ Γκρέι ήταν ηγέτης για το πατρινό συγκρότημα, το οποίο είχε εντυπωσιακή πολυφωνία στην επίθεση με πολλούς διψήφιους παίκτες, ενώ κυριάρχησε κατά κράτος και στα ριμπάουντ. Μάλιστα, στην α΄ περίοδο το σκορ εκτοξεύθηκε και στο +23 (36-13).

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη χτύπησε τους αντιπάλους της στον αιφνιδιασμό, είχε καλό ποσοστό από το τρίποντο και τον Ρομπ Γκρέι σε καλή κατάσταση (20 πόντοι σε 30 λεπτά), με τους Μακούρα, Χάμοντς και Καραγιαννίδη να ακολουθούν.

Η Χαϊδελβέργη, από την πλευρά της, πήρε πολλά από τον Ντι Τζέι Χορν, από εκεί και πέρα όμως δεν είχε άλλον σε καλή κατάσταση. Οι κακές επιστροφές και η αδυναμία στο αμυντικό ριμπάουντ πλήγωσαν τους φιλοξενούμενους, που έκαναν τρομερή αντεπίθεση προς το φινάλε, μείωσαν στους τρεις (79-76), αλλά δεν κατάφεραν κάτι περισσότερο.

Δύο βολές του ΜακΚάλουμ, 1/2 του Γκρέι και ένα μεγάλο καλάθι του ΜακΚάλουμ έγραψαν το 84-79 στα 36.1″, με τους Γερμανούς να σπαταλούν την επόμενη κατοχή μετά από timeout και να συμβιβάζονται με τη μοίρα τους.

Διαιτητές: Μαρκές (Πορτογαλία) – Τσιουλίν (Ρουμανία) – Μάνχαϊμ (Ισραήλ). Τα 10λεπτα: 32-13, 50-37 (ημ.), 74-56, 89-83.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Μακ Κάλουμ 15, Γκρέι 20 (2), Πλώτας 7, Χάμοντς 13 (3), Πόλιπακ 8 (βασική 5άδα), Καραγιαννίδης 12, Μπαζίνας 2, Μακούρα 11 (3), Κόλεμαν 1, Καπετάκης.

ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ: Μάρκους Γουέδερς 9 (1), Χορν 22 (2), Γουίλιαμσον 5, Εφσέκ, Οσούνι 2 (βασική 5άδα), Σέριτς 8 (2), Ζίπσερ 3 (1), Μάικλ Γουέδερς 13 (1), Κέσσεν 6 (1), Νέσκοβιτς 7 (1), Μακ Κλάιν 8 (2).

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 16/37 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 30/37 βολές, 46 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 17 επιθετικά), 13 ασίστ, 12 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 18 λάθη, 24 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Χαϊδελβέργης: 18/41 δίποντα, 11/23 τρίποντα, 14/19 βολές, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 23 ασίστ, 8 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 19 λάθη, 26 φάουλ.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

«Ως ομάδα παίρνουμε ώθηση από την επίθεσή μας και στη συνέχεια παίζουμε καλή άμυνα, αν και κανονικά θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, οπότε αυτό καλούμαστε να διορθώσουμε», δήλωσε ο Γιώργος Λιμνιάτης αμέσως μετά το τέλος της αποψινής αναμέτρησης. «Προηγήθηκε το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και ήταν λογικό να υπάρχει μια κούραση. Μετά την ήττα από τον Ηρακλή και το μάθημα που πήραμε εκεί, είπαμε να κάνουμε μια νέα αρχή και να παίξουμε πιο σκληρά κάτι που κάναμε για περίπου 30΄», πρόσθεσε ο έμπειρος κόουτς.

Από την πλευρά του ο Ρομπ Γκρέι τόνισε για την εικόνα του β΄ ημιχρόνου και την αντεπίθεση της Χαϊδελβέργης ότι «πρέπει να παίζουμε πιο έξυπνα και πιο σκληρά σε τέτοιες περιπτώσεις».

