Ο Προμηθέας θέλει μόνο νίκη στη Γερμανία για να κάνει βήμα πρόκρισης

Παιχνίδι – τελικός το αποψινό για τον Προμηθέα, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χαϊδελβέργη (Cosmote Sport 4, 19.30) για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η πατρινή ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη για να μην βρεθεί εκτός play in, καθώς οι Γερμανοί βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και σε περίπτωση δικής τους νίκης, θα περάσουν στην τρίτη θέση και θα αφήσουν στην τελευταία τον Προμηθέα.

Εκτός κι αν το συγκρότημα του Γιώργου Λιμνιάτη ηττηθεί με διαφορά μικρότερη των έξι πόντων με την οποία είχε νικήσει τη Χαϊδελβέργη στην Πάτρα (89-83).

Η γερμανική ομάδα προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες όπως και ο Προμηθέας, παίζει κι αυτή το τελευταίο της χαρτί, έχοντας τη χειρότερη άμυνα του Α’ Ομίλου.

Ο Λιμνιάτης δεν θα έχει στη διαθεσή του τον Πόλιπακ (που έτσι κι αλλιώς θα αντικατασταθεί), ερωτηματικό είναι ο Ρομπ Γκρέι που ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα, ενώ επιστρέφει ο Καραγιαννίδης που δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Στο άλλο παιχνίδι του Ομίλου, η Λέγκια Βαρσοβίας θα παίξει με τη Ρίτας Βίλνιους (19.45).

Αξίζει να σημειωθεί πως τα εισιτήρια του αποψινού αγώνα ξεκινούν από την τιμή των 10 ευρώ και φτάνουν 261,80 ευρώ, που περιλαμβάνει τις θέσεις VIP Loge!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ.Π.Β.

Ρίτας 4 390-346 7

Λέγκια 4 308-300 6

Προμηθέας 4 308-330 6

Χαϊδελβέργη 4 332-362 5

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



