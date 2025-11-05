Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης

Σημαντικό παιχνίδι το αποψινό για τον Προμηθέα, ο οποίος υποδέχεται τη Λέγκια στο Τόφαλος (Cosmote Sport 4, 20.00) με μοναδικό στόχο να παραμείνει σε τροχιάς πρώτης θέσης που θα του δώσει την απευθείας πρόκριση στους «16» του BCL. Κι αυτό θα γίνει αν αρχικά νικήσει την πολωνική ομάδα, την οποία – θυμίζουμε – πως είχε νικήσει στην έδρα της με 68-64.

Nέο πρόσωπο για την πατρινή ομάδα ο Κλοντέλ Χάρις, που αποκτήθηκε προχθές, τραυματίας ο Αμερικανός σέντερ, Πόλι Πόλικαπ, που όμως δεν έχει ικανοποιήσει μέχρι τώρα με τις εμφανίσεις του και ίσως ο Προμηθέας ψάξει για παίκτη στη συγκεκριμένη θέση. Eπίσης, την Κυριακή ακολουθεί ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι για τη GBL εκτός έδρας με αντίπαλο τον Κολοσσό.

Τα εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα κοστίζουν 15 ευρώ με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν ανάγκη την υποστήριξη του κόσμου.

Στο άλλο παιχνίδι του Α’ Ομίλου, η Ρίτας Βίλνιους θα παίξει με τη Χαϊδελβέργη (19.30).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 3 αγώνες)

Ρίτας Βίλνιους 274-256 5

Προμηθέας 236-245 5

Λέγκια 223-228 4

Χαϊδελβέργη 242-246 4

