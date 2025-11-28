Ο πρωτογενής τομέας δεν συνδέεται με τον τουρισμό 

Το άκουσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή και μου πήρε ώρα να το διαχειριστώ. Αρτοποιός αποκάλυψε ότι στα ξενοδοχεία της Ρόδου, όλα τα ψωμάκια που σερβίρονται έρχονται (κατεψυγμένα) από την Κίνα! Δεν μπορώ ακόμη να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να εφοδιάζουν τα ξενοδοχεία οι εκατοντάδες φούρνοι του νησιού.

Τώρα διαβάζω παρεμβάσεις σε μια σπουδαία όπως αποδεικνύεται ημερίδα του περιοδικού «Γαστρονόμος», («Καθημερινή»), όπου διατυπώθηκε η απορία: Γιατί στον διαρκώς αυξανόμενο τουρισμό της χώρας όπου δεχόμαστε 35 εκατομμύρια τουρίστες (χώρια οι μετακινήσεις των Ελλήνων), οι ντομάτες στη χωριάτικη σαλάτα έρχονται από το Βέλγιο, το χοιρινό στο σουβλάκι είναι ολλανδικό, η φάβα τουρκική κ.ο.κ.;

Με λίγα λόγια γιατί τα 11.000 ξενοδοχεία της χώρας και τα 85.000 εστιατόρια, δεν έχουν συνδεθεί με τον πρωτογενή τομέα της χώρας, ώστε τα προϊόντα μας, πέραν των εξαγωγών που μπορούν να επιτύχουν, να κυριαρχήσουν και στην ελληνική αγορά;

Στο συνέδριο ειπώθηκε ότι χιλιάδες Ελληνες έχουν εκτάσεις στην περιφέρεια αλλά τις έχουν εγκαταλείψει, αφού δεν υπάρχει καμία πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Κι όπως έχω ξαναγράψει, το Ισραήλ στην έρημο και η Ολλανδία στα νερά, ενώ έχουν μικρότερες εκτάσεις από την Ελλάδα, επιλέγουν τα αναγκαία για την διεθνή αγορά προϊόντα που θα παραχθούν έχοντας αυτοματοποιήσει όλη την παραγωγή τους. Αποτέλεσμα τα 20πλάσια κέρδη τους από την Ελλάδα και η 10πλάσια παραγωγή ανά στρέμμα..

Η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα είναι εθνικό έγκλημα. Χωριά σε πλούσιους τόπους ερημώνουν. Κλείνουν ακόμη και τα καφενεία. Νέοι που θα μπορούσαν να γίνουν σύγχρονοι αγρότες με μεγάλα εισοδήματα, πάνε στην Αθήνα για ντιλιβεράδες ή στις Κυκλάδες για γκαρσόνια.

Αυτή η εγκατάλειψη γίνεται την ώρα που καταγράφονται πολλές περιπτώσεις όπου Ελληνες παραγωγοί, παλεύοντας μόνοι τους, έχουν δημιουργήσει υποδειγματικές σύγχρονες μονάδες με προϊόντα υψηλής ποιότητας που ενώ εξάγονται, στην Ελλάδα δεν προωθούνται. Και τι βρίσκουν απέναντι τους; Ναι το καταλάβατε: Ενα εχθρικό κράτος που τους φρενάρει και δεν τους στηρίζει πουθενά.

