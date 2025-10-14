Ο σοβαρός λόγος που κλείνει η διώρυγα της Κορίνθου

Γνωστοποιήθηκε η διακοπή της ναυσιπλοΐας στη Διώρυγα της Κορίνθου από σήμερα (14/10/2025) μέχρι νεωτέρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης των πρανών ανακοίνωσε το λιμεναρχείο Κορίνθου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την ημερομηνία επανέναρξης της ναυσιπλοΐας.

